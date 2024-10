Les clubs sportifs dotés par le conseil départemental

Lundi 23 septembre à Fréteval, les clubs sportifs de l’arrondissement étaient à la fête.

En effet, le conseil départemental, représenté par son président, Philippe Gouet, mais aussi Pascal Huguet et Florence Doucet, a, en présence du sénateur Bernard Pillefer, ancien vice-président en charge du sport au conseil départemental, remis du matériel sportif correspondant aux activités de chacun selon les demandes validées par les comités départementaux.

Au total des trois séances de distribution, c’est-à-dire Blois, Fréteval et Pruniers-en-Sologne, quelque 25.000 € de matériels ont ainsi été affectés. Balles de ping-pong, ballons de foot, filets de mini-tennis, chasubles… c’était un peu Noël avant l’heure.

Mais, l’idée, au-delà de la satisfaction des participants, c’est bien de contribuer au développement du sport pour tous y compris dans ses aspects d’inclusion sociale et de santé.

«Nous sommes fiers de pouvoir contribuer, depuis une quinzaine d’années, à l’épanouissement des sportifs de tous âges et de toutes disciplines. Vecteur essentiel de bonne santé et de bien-être, le sport est pilier de notre société. Il favorise non seulement la santé physique, mais aussi la santé mentale et le bien-être général. Il est un moteur de la cohésion sociale et notre engagement en faveur des clubs locaux en est la preuve concrète», expliquait Philippe Gouet à un auditoire convaincu dans ce village qui a reçu la flamme olympique il y a seulement quelques semaines.