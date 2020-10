Les couleurs naveilloises mises en avant

La mairie de Naveil a fait don d’un impressionnant obstacle à son effigie, aux écuries de la commune.

Le partenariat établi entre la mairie de Naveil et le centre équestre commence à voir le jour grâce à un obstacle créé directement par les agents municipaux sous les couleurs de la commune.

Cette création a pu être possible grâce aux conseils techniques de Pierre et Ségolène, gérants des écuries. Quelques échanges, des croquis et une prise de cotes ont été réalisés au préalable afin que les attentes soient respectées. Les contraintes techniques concernaient la légèreté de chaque partie de l’obstacle et la facilité de l’emboîtement, des parties entre elles, avec malgré tout une bonne fixité notamment en cas de vent.

Joël, menuisier et peintre et Thierry en charge de la ferraille ont construit cet obstacle réservé aux concours organisés au sein de la structure équestre aidés de M. Dahuron, peintre bénévole qui a peint le logo et le nom de Naveil sur les deux tours où reposent les barres et le mur.

Les attentes ont été satisfaites et l’inauguration officielle aura lieu le samedi 31 octobre lors du premier concours Hunter comptant pour le circuit départemental organisé au centre équestre de Naveil, avec buvette et restauration ainsi qu’une brocante équestre. Qui parviendra à franchir cet obstacle, imposant et impressionnant pour les chevaux et cavaliers ? Réponse fin octobre !

Concours Hunter,

samedi 31 octobre

Ecurie Naveil Equitation

27 Rue Louis Lambert,

41100 Naveil

02 34 44 51 78

Julie Poirier