Les Foulées Vendômoises reviennent en ville

Les Foulées Vendômoises, version 2019, c’est un retour dans le centre ville de Vendôme avec un circuit de 5 km à découvrir dimanche 24 mars.

Devenue en 2010, Ekiden, formule abandonnée, Les Foulées Vendômoises réintègrent le centre historique de Vendôme avec un clin d’œil à la «Marque Vendôme» car la course se disputera de place en place : départ Place de la Liberté puis le parcours de 5 km passera par la place Saint-Martin, la place de la République et la place du Marché….

Dès 9h30, ce sera le 10 km (2 fois le tracé de 5 km), qualifiant pour le Championnat de France de la discipline et, à 11h15 le 4 X 5 km ouvert à tous pour permettre la création d’équipes et garder un esprit convivial qui plaît. D’ailleurs pour chaque engagement, 1€ sera reversé à Mars Bleu, en lutte contre le cancer et un maillot bleu offert aux concurrents du 4 X 5 km. L’après-midi, ce sera au tour des scolaires de s’élancer, on attend jusqu’à 2.000 enfants comme les années précédentes.

Pendant cette fête de la course à pied, l’USV-UA organise, sur la place de la Liberté, lieu de départ de toutes les courses, une initiation à différentes disciplines avec les clubs d’Athlétisme, de Boxe, de Rugby et de Golf. Les inscriptions se font sur le site internet ou directement sur place avec le retrait des dossards le samedi à partir de 15h au Minotaure et le dimanche matin à partir de 8h.

Courir en centre ville au milieu des bâtiments historiques, le long du Loir, c’est un peu la nouveauté et une saine façon de découvrir les richesses de la ville.

Foulées vendômoises – dimanche 24 mars 2019 – Place de la Liberté

Inscription : www.klikego.com/inscription/les-foulees-vendomoises-2019

Le Petit Vendômois