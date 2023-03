Les Foulées Vendômoises se préparent

Après trois ans de stand-by, l’équipe organisatrice des Foulées Vendômoises, accompagnée de l’USV Athlétisme et de Territoires Vendômois, est prête pour cette manifestation qui se déroulera pour la première fois de son existence en mai.

Le 41e anniversaire a été repoussé trois fois compte tenu principalement au Covid et à ses conséquences sanitaires. « Toute cette période nous a permis de revoir complètement l’organisation avec une manifestation qui, au final, a totalement évolué, aboutissant aujourd’hui à une nouvelle course inédite avec un changement de lieu, de période et de format » souligne Micheline Martin, l’une des pièces maîtresses de l’organisation. En effet, Les Foulées Vendômoises sont dorénavant des trails en semi-nocturne qui ont la particularité d’associer de l’urbain à beaucoup de campagne avec les départs depuis les Grands Prés.

« Trois courses, 7, 12 et 22 km qui démarreront à partir de 18h45 samedi 6 mai. On s’aperçoit que les courses de 10km n’ont plus la cote pour les coureurs de fond, un peu comme les Ekidens qui ont eu du succès en leur temps. Comme pour la mode vestimentaire, les goûts changent. Les sportifs ont envie de nature et on les comprend. Il faut savoir aussi que les courses, depuis le Covid, c’est 22% de participants en moins comme le nombre de bénévoles qui a fondu et des partenaires plus frileux compte tenu de la crise que nous traversons. Nous avons travaillé notre manifestation avec toutes ces nouvelles données pour présenter un nouveau départ des Foulées Vendômoises » poursuit Michel Biguier, président de la manifestation.

Les Foulées Vendômoises, ce sont également des courses pour les enfants qui se dérouleront toutes aux Grands Prés et en amont des trails pour adultes. Ce lieu de départ et d’arrivée des différentes courses accueillera également un village partenaire où l’on trouvera de nombreuses animations comme ces structures gonflables, des démonstrations de combat de sabre laser ou de la danse country. Une belle après-midi en somme qui se prépare, pour les petits et les grands, pour les sportifs comme les spectateurs, un moment convivial pour les familles ou entre amis. Rendez-vous le 6 mai !