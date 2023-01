Les Grimpeurs Vendômois en AG

Avec un nombre record de licenciés 2021/2022, l’USV Montagne et Escalade a pu s’organiser malgré la fermeture totale du gymnase des Grands Prés pour réfection thermique pendant la saison. Le club sportif se prépare pour la saison 2023/2024, cette saison étant une année de transition.

« Notre saison dernière a tout de même été très impactée par la fermeture du gymnase des Grands Prés pour travaux. Les enfants ont globalement bien suivi au gymnase Clémenceau, mais nous avons perdu beaucoup d’adultes qui préféraient l’escalade en voies avec des cordes plutôt que des blocs » soulignait Didier Dubiau, président de l’USV Montagne et Escalade. Coupé dans l’élan des compétitions à cause de l’impossibilité pour les compétiteurs de s’entraîner pour la difficulté, le club a tout de même pu participer pour les plus jeunes au Trophée Régional à Monts (37) et au challenge USR Escalade à Château-Renault au printemps 2022 et à des compétitions départementales à l’automne avec des résultats prometteurs pour l’avenir de l’USV Montagne et Escalade.

« Nous avons tout de même essayé de proposer le maximum de créneaux par rapport à ce qui était possible, en reprenant le plus tôt possible des entrainements à la falaise de Thoré la Rochette après avoir refait son entretien au début du printemps » poursuivait le président. À ce jour 85 licenciés mais «certains licenciés attendent surement la réouverture des Grands Prés prévue en février 2023 pour se réinscrire». Si en janvier se tient à Vendôme traditionnellement la compétition Régionale de bloc, elle se déroulera cette saison à Saint Avertin le 15 janvier mais sans participation du club. « Vu les conditions d’entrainement de ce début de saison, notre objectif est de se préparer aux compétitions pour la saison prochaine » concluait Didier Dubiau.