Les Grimpeurs Vendômois

Début décembre, l’USV Montagne Escalade les « Grimpeurs Vendômois » étaient réunis en assemblée générale. L’occasion de faire un bilan de la saison passée et de mettre en perspective pour 2019-2020 de nouveaux projets.

La saison passée avait débuté avec la crainte d’un retard dû à l’incendie déclaré dans le gymnase des Grands Prés en mars 2018, lieu partagé avec l’USV Gymnastique et où le club possède son mur d’escalade. «Nous avons bien pu reprendre en septembre 2018, les questions d’assurances et d’experts ayant été réglées courant juin et la mairie de Vendôme a pu faire intervenir une entreprise spécialisée de nettoyage pendant le mois d’août. De plus, les experts ont certifié que les poussières déposées ne contenaient pas d’amiante, le matériel stocké dans le gymnase lors de l’incendie a pu être récupéré» soulignait Didier Dubiau, président de l’USV Montagne-Escalade. Des effectifs stables la saison dernière, en légère baisse cette année, le club s’implique dans un grand nombre de manifestations comme le Téléthon début décembre ou à la Fête du Sport en septembre où un mur d’escalade mobile bien voyant dans le parc Ronsard a remporté un vif succès. «Un loupé en début de saison 2019 car le mur loué chaque année pour l’occasion de la Fête du Sport a eu un accident la veille sur l’autoroute. Sans ce mur, nous n’avons pas pu participer pour la première fois à cette grande fête» détaillait le président.

En plus des cours, enfants et adultes, les «Grimpeurs Vendômois» organisent des stages ou des sorties tout le long de l’année dans des salles d’escalade de plus grande envergure pour que les licenciés puissent grimper sur des voies de plus de 10 mètres et ainsi varier les profils. L’été, le club pratique sur le mur naturel à Thoré-la-Rochette lors d’entraînements extérieurs après, comme chaque année, un nettoyage nécessaire de la falaise. Le club est ouvert également à des séances pour les adultes malentendants du foyer occupationnel Le Clair Logis d’Oucques ou notamment aussi grâce aux jeunes en Service Civique de l’USV-UA, pour des jeunes handicapés autistes.

«Le Point négatif est que les scratchs des tapis de bloc dans le gymnase des Grands Prés s’usent et continuent à se découdre. Nous en avons fait recoudre lors des saisons précédentes mais aujourd’hui c’est presque la totalité qui sont à refaire. Nous sommes en relation avec la mairie pour trouver une solution qui est en cours d’étude consistant à rajouter peut-être une grande bâche sur l’ensemble des tapis pour s’affranchir définitivement des problèmes de couture des scratchs» concluait Didier Dubiau.

Rens : usv.escalade@gmail.com / site internet : usvescalade.jimdo.com

Alexandre Fleury