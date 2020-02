Les OVALIDES

Après avoir posté sa candidature, le «Territoires vendômois» – club de rugby de Vendôme et Montoire-sur-le-Loir – est choisi pour accueillir les OVALIDES, mercredi 4 mars.

Les Ovalides est un tournoi UNSS (union nationale du sport scolaire) de rugby à 7 réunissant les meilleurs collèges et lycées de la région Centre. Les équipes seront composées de 10 joueurs, accompagnés par un enseignant de l’établissement. Cette compétition se déroulera mercredi 4 mars de 9h à 17h sur le complexe sportif des Grands Prés à Vendôme.

Ainsi, près de 900 jeunes, garçons et filles, se retrouveront pour disputer des matchs de rugby sous forme de poule, en vue d’une qualification pour les phases finales nationales. Des animations ponctueront cette journée avec entre autre la présence d’un car podium et des structures gonflables. En fin d’après midi, aura lieu la remise des récompenses avec trophée et médailles et un goûter sera offert.

Les principaux organisateurs des Ovalides sont l’UNSS région et département et la ligue du centre de rugby qui contribue avec un apport humain et financier. La Mairie de Vendôme fournit une aide logistique pour cet événement.

Le Petit Vendômois