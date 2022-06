L’USV Football reçoit ses labels

En mai, l’US Vendôme Football s’est vu remettre deux Labels Jeunes FFF par le District de Loir-et-Cher de Football.

Corentin Lozano, conseiller technique et Tony Cizeau, secrétaire général, tous deux du District ont pu, à travers la remise de ces deux Labels, mettre en valeur le club de Vendôme et sa nouvelle organisation mise en place par Anthony Desbureaux, président, son bureau et ses bénévoles. En effet, l’USV Football avec, dorénavant, le niveau Excellence pour les jeunes et le niveau Bronze pour les jeunes féminines, se voit valorisé pour tout le travail accompli à travers ses quatre axes majeurs : le projet associatif, le projet sportif, le projet éducatif et le projet d’encadrement et de formation. «Ces récompenses ne sont pas une fin en soi, le club continue sa progression et prépare depuis plusieurs semaines la saison prochaine» conclut le président.