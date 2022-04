L’USV Judo, un club au top depuis plus de 60 ans

A Vendôme, le club de judo a toujours été une association dynamique que ce soit au niveau local avec sa place dans la vie de la cité comme au plan départemental ou régional pour les championnats de ses athlètes. Et, malgré la pandémie qui a mis un frein aux entraînements comme aux compétitions en 2020 et 2021, la nouvelle saison débutée en septembre se déroule parfaitement pour les judokas qui emmagasinent les performances.

La vie d’un club n’est jamais facile et chaque responsable sportif connaît bien la question. Dynamiser un club que ce soit dans les animations comme dans les compétitions est un travail important quand on désire le meilleur pour ses licenciés. L’USV Judo de Vendôme ne déroge pas à la règle et Muguette Saillard, sa présidente, arrivée au Club en 1984, à sa tête de 1990 à 2014 puis de nouveau depuis 2018 le sait parfaitement. «J’ai cette chance d’être entourée de membres investis et des salariés, tous vendômois qui ont débuté ce sport au sein du club» souligne la présidente.

Ainsi, cette nouvelle saison a bien débuté avec deux licenciés, Aurélien Morin dans la catégorie junior et Elsa Jouanneau, cadette, qui disputeront, en mars, le championnat de France à l’Institut Nationale de Judo de Paris. «Le 29 janvier, Aurélien a remporté, devant son public à Vendôme, le championnat régional junior en moins de 60 kg et s’est qualifié pour cette compétition nationale comme Elsa qui, pourtant cadette, gagne la première place dans les moins de 44 kg. Cette dernière ambitionne un podium national dans sa catégorie. Elsa s’entraîne actuellement au Pôle d’Orléans, où elle est listée Athlète de Haut Niveau Espoirs et figure à la 4e place de la ranking list nationale en – de 44 kg» s’enthousiasme Muguette Saillard.

Parallèlement à ces performances où l’USV Judo arrive à placer ses athlètes à des hauts niveaux dans chaque catégorie, le club propose différentes animations dans le Vendômois. Dans le cadre par exemple des contrats d’objectifs «projet avec la municipalité, le club a mis en place du judo adapté pour les résidents de la Varenne et des cours de judo avec les élèves de l’IME de l’école Yvonne Chollet et du collège Robert Lasneau. Grâce notamment à Éric Jouanneau, une ouverture vers la self défense également après que ce professeur diplômé, directeur technique du club, ait suivi une formation au printemps dernier afin d’aider les femmes victimes de violences et de harcèlement. Une initiation a eu lieu en décembre avec l’association Femmes Solidaires 41 et pourrait aboutir à l’organisation d’une session future au sein du club. Depuis quelques années, même si la pandémie y a mis un frein, l’USV Judo avec Bruno Durand propose des séances de judo adapté à l’Ehpad des Coutis pour prévenir les chutes, garder une autonomie et travailler la mémoire. De nombreux autres cours et des disciplines différentes comme Taïso, le Jujjitsu, le jujjitsu fighting et le judo loisir sont possibles au sein de ce club majeur dans le paysage sportif de Vendôme.

