L’USV Rugby réunit ses partenaires

Pour la première fois et à l’initiative de son président, l’USV Rugby réunissait en mars les entreprises locales qui lui ont fait confiance, ses partenaires financiers.

Car, comme Carlos Pires le soulignait, lors de sa prise de parole pour ouvrir la soirée , « c’est grâce à vous que le club peut vivre et que l’on a joué de magnifiques matchs pendant toute cette première saison en Fédérale 3 ». A l’image des clubs d’entreprises, cette soirée permet également les rencontres entre partenaires qui ne se connaissent pas grâce aux badges donnés à l’entrée qui facilitent les connexions.

Une soirée qui tombe bien également au niveau de la saison pour rappeler les résultats de l’USV Rugby et de son équipe phare qui se maintient en Fédérale 3. « Ils peuvent être fiers de leur travail et de leur progression. Une année pour apprendre. Aucun joueur extérieur au club n’a été recruté et le collectif est resté inchangé pendant toute la saison » poursuit le président. En effet, une marche haute a été franchie entre le championnat régional et le championnat national avec des déplacements plus coûteux et du matériel supplémentaire à acheter notamment. « La ville de Vendôme a joué le jeu avec une dotation plus importante et nous suit sur la réfection totale de notre terrain au stade Guy Boniface cet été. Nos entraînements se feront d’ailleurs au stade Léo Lagrange pendant cette courte période » concluait Carlos Pires. Jusqu’au 30 juin, pour tous les licenciés jusqu’à 14 ans, la licence est gratuite, une bonne raison de découvrir un sport convivial qui verra en septembre la grande fête du Mondial en France.