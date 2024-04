Match II, le retour

Le 27 avril, à Vendôme au gymnase Ampère, le match retour des Championnats du Monde féminins verra à nouveau le combat de Marie Connan, française contre Ayelen Micaela Alejandra Granadino, argentine.

Combat contesté lors de la première confrontation en novembre à Vendôme de ces deux boxeuses qui s’était terminé par un petit avantage à l’Argentine, Robert Guettier, président de l’USV Boxe et organisateur avec le club de ces championnats, désirait fortement une revanche. Ce premier gala filmé par la plateforme Fight Nation a pu être visionné par l’IBO et déclaré comme match nul. «On ne peut pas retirer le titre à Granadino mais on peut prétendre à un match retour, seulement si elle accepte de remettre sa ceinture en jeu» déclare le président organisateur.

C’est chose faîte et, le 27 avril, Vendôme accueillera le match retour des Championnats de France. A ce combat prestigieux se rajoutent des combats professionnels, entre autres avec Barrico et Martirosyan, le retour de Tony Clément et la venue de Saad Fathi, Lybien sélectionné aux Jeux Olympique. Une soirée prestigieuse à ne pas louper !