Mazangé à l’heure de la course

Le 2 septembre, Mazangé accueille pour la 4e fois consécutive, la course de côte de la Vallée du Loir.

Sous l’impulsion de Sport Auto tours, organisatrice également du Salon des sports mécaniques en mars à Vendôme, la course de côte est toujours impressionnante. Cette année, la montée au départ de la mairie a été entièrement regoudronnée. Reconnue par la Fédération française de sport automobile, la course se dispute sur 1,3 km, avec un dénivelé de 8%, sous la réglementation de la Coupe de France de la Montagne.

Les pilotes poussent leur machine au maximum pour arriver le plus vite possible et battre le chronomètre. Vous pourrez admirer les véhicules dés la veille car les vérifications administratives et techniques se font le samedi après-midi. Quant aux épreuves, elles débuteront le dimanche matin avec des essais libres et des essais chrono le matin et la course l’après-midi. Une sono est prévue pour suivre en haut comme en bas l’avancée de la course.

L’association a tout prévu pour les spectateurs, stand et buvette sur place.

Dimanche 2 septembre, à Mazangé, 4e Course de côte de la Vallée du Loir.

A 8h essais libres, à 10h essais chronométrés, course à 14h.

Le Petit Vendômois