Mobilisation chez Néovent

Malgré la fermeture de ses activités lors du confinement débuté au mois de mars, le club de voile de Néovent a su mobiliser ses ressources et proposer une fois de plus un accueil de qualité dès sa réouverture.

Les différents projets et aménagements réalisés ont permis de proposer les habituels stages de pleine nature et stages de voile à destination des enfants du territoire dans les meilleures conditions sanitaires possibles. Le déplacement du point location à l’entrée de la structure a offert un accès en plein air favorable au déroulement de l’activité et à l’accueil des publics. Tous les efforts consentis ont été récompensés par une fréquentation considérablement accrue au cours de l’été.

Le succès des activités nautiques s’est poursuivi en septembre avec un certain nombre de nouveaux pratiquants venus gonfler l’effectif des habitués. En cette rentrée 2020, l’activité école de voile adulte ainsi que la planche à voile ont été particulièrement plébiscitées. Les adhérents du club ont pu découvrir leur nouvel encadrant, Louis Follenfant, éducateur sportif en apprentissage originaire de Villiers-sur-Loir. Louis participe d’ores et déjà à la gestion administrative et à l’encadrement des publics, dont le Club des Pirates et le Club des Robinsons (accueil périscolaire du mercredi proposé par Néovent) qui ont vu arriver récemment de nouveaux participants.

En lien avec la Communauté d’Agglomération des Territoires Vendômois, Néovent s’occupe désormais d’organiser et d’encadrer les cycles de voile scolaires à destination des écoles du territoire. Les 17 élèves de la classe de CM2 de Villiers-sur-Loir ont été les premiers à bénéficier de ce nouveau dispositif, avec la réalisation d’un cycle de voile en optimist et catamaran de 6 séances.

Surfant sur la vague de son succès estival, l’organisation du traditionnel stage de pleine nature des vacances de la Toussaint a connu un franc succès, avec pas moins de 21 participants âgés de 6 à 14 ans. La semaine suivante, c’est une douzaine de marins d’eau douce qui se sont rassemblés au Pouliguen pour un stage de voile en mer organisé par Néovent, en planche à voile ainsi qu’en dériveur double.

Depuis l’entrée en vigueur du second confinement, le protocole sanitaire renforcé établi par l’association a permis de maintenir ouvert l’accueil périscolaire du mercredi. Les activités sportives du samedi sont malheureusement en pause, mais le club et ses dirigeants ont profité de l’évènement mondial du Vendée Globe pour solliciter les adhérents et maintenir le lien avec le club. Ainsi une équipe Néovent s’est créée et a rejoint les quelques 850 000 participants virtuels sur la célèbre application Virtual Regata. Ne ménageant pas leurs efforts, les bénévoles et salariés du club préparent leur retour sur l’eau !

