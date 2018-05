Moto-cross : un championnat de haut-vol

A la Pentecôte, les 19 et 20 mai, à Brou, en Eure-et-Loir, à quelques encablures de Cloyes et de Vendôme, se tiendra le championnat d’Europe jeune 65cc et 85cc et un MX Inter sur l’un des plus grands circuits de moto-cross de France. Une magnifique épreuve sportive, toujours impressionnante, réunissant les pilotes français les plus chevronnés sur un terrain totalement remanié cet été.

Le terrain de moto-cross de Brou est largement reconnu au niveau national et international. Il accueille régulièrement des épreuves de side-car cross mondiales, mais également des épreuves nationales du championnat de France de moto. Traditionnellement, le week-end de la Pentecôte, c’est Brou qui fait le spectacle avec les meilleurs pilotes. «Notre club historique, qui existe depuis 1948, a organisé 14 épreuves internationales. Pour ce week-end des 19 et 20 mai, ce sera un plateau remarquable de pilotes qui viendront se mesurer à la course MX Inter, une épreuve libre avec un grand prix pour le vainqueur. L’idée, c’est que le club de Brou invite le top des pilotes français, comme le champion Cédric Soubeyras qui concourt et s’entraîne actuellement en Amérique, un des plus prestigieux championnats du monde», détaille Christophe Coispeau, président du Moto-Club de Brou.

Une piste au relief diabolique

L’année dernière, à l’issue de l’épreuve, il a été décidé de remanier entièrement le terrain, une décision en lien avec la mise aux normes obligatoires en termes de sécurité. Pour ce faire, le club a fait appel à Loïc Marey, le meilleur spécialiste français, reconnu à l’international pour son savoir-faire quant aux tracés spectaculaires des pistes. «Après une prise de contact, il s’est déplacé et le projet lui a plu. On lui a donné carte blanche et, avec notre réseau, nous avons réussi, grâce au sponsoring, à mobiliser les engins de travaux publics qu’il nous fallait pour terrasser. Tout a été démonté, même l’irrigation, et en août 2017, Loïc Marey nous a concocté un magnifique terrain. D’un côté le public, qui a entièrement vue sur le terrain ; de l’autre les pilotes, qui peuvent assurer le spectacle avec des sauts de plus de 45 mètres de long, détonnant !», se réjouit le président. Un mois de travaux où il a été nécessaire de déplacer des milliers de mètres cubes de terre avec l’aide de nombreux bénévoles. «Cette nouvelle piste, que les membres du club ont testée, est très attendue par les pilotes et le public», insiste Christophe Coispeau. Un terrain tout neuf, pensé et conçu pour la sécurité des pilotes et du public, sur une piste au relief diabolique. Un week-end donc pour découvrir un sport impressionnant où plus de 150 bénévoles vous accueilleront avec bonheur dans ce monde vrombissant de passionnés.

Alexandre Fleury