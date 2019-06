Natation artistique en Gala

Fin juin, l’USV Natation, section natation synchronisée, donnera son gala traditionnel. Tous espèrent qu’il sera le dernier aux Maillettes, tant le nouveau centre aquatique fait défaut pour développer leur sport.

«Cela fait 3 ans que je commence le gala en annonçant que c’est le dernier ici. Je préfère ne plus rien dire aujourd’hui» affirme Antoine Sidaine, entraîneur des nageuses artistiques au sein de la section vendômoise. Habituellement, ce spectacle de clôture était bâti autour d’une thématique lors qu’il se tenait à la piscine des Grands-Prés mais, cette année, les groupes de nageuses enchaîneront leurs prestations simplement car fin juin dans la piscine couverte des Maillettes, ce n’est pas l’idéal compte-tenu de la chaleur et du manque de place. D’ailleurs, 100 personnes par spectacle sera la jauge maximale d’accueil au fil de trois représentations.

Encadrées par les nageuses les plus expérimentées du groupe, les plus jeunes deviennent à leur tour coach des nouvelles arrivantes. «Je laisse libre choix aux entraîneurs pour que ce soit plus facile pour elles. Je supervise mais elles seules sont responsables de la musique et de la chorégraphie qu’elles mettent en place» souligne Antoine qui, lui-même écrit les ballets aquatiques des nageuses les plus âgées. Avouant que la nage synchronisée est l’un des sports les plus durs qu’il ait pratiqué, lui qui en a testé beaucoup dont l’apnée. Il faut évidemment du souffle (une moyenne de 4mn pour une musique et donc un ballet !) mais aussi de la souplesse gymnique, coordonner les mouvements, se repérer dans l’espace car souvent la tête est en bas, avoir le rythme avec une bonne écoute musicale et savoir observer ses partenaires, un sport extrêmement complet en somme. Pour l’entraînement, les nageuses font quelques longueurs de bassin et répètent tous les mouvements sur la plage de la piscine. En effet, une fois que les filles sont dans l’eau, elles ne se voient quasiment plus et intervient alors la répétition des gestes que l’on apprend par cœur pour se placer exactement au bon endroit. Le gala de fin juin sera donc l’occasion d’apprécier leur travail en espérant que l’année prochaine il se déroulera au nouveau Centre aquatique.

Gala de Natation Synchronisée – samedi 29 juin 18h et 20h30 – Dimanche 30 juin 18h30.

Entrée 3€ / informations et réservations : usv-natation.fr

Alexandre Fleury