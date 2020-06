Néovent s’active pour cet été

Comme toutes les autres associations sportives du territoire, Néovent a été contraint de stopper ses activités en raison du COVID-19. Depuis la fin du confinement, le club a obtenu une dérogation lui permettant d’ouvrir son accueil de loisirs périscolaire du mercredi. Un protocole sanitaire, validé par la Communauté d’Agglomération des Territoires vendômois, assure des conditions d’hygiène optimales des locaux et des matériels.

Le personnel oeuvre sans relâche pour permettre la réouverture de ses autres activités, et plus particulièrement la navigation sur le plan d’eau. Les responsables de Néovent assurent que les stages d’été de voile et de pleine nature auront bien lieu dès le mois de juillet. L’activité location devrait également pouvoir reprendre, avec une ouverture tous les dimanches de juin et septembre de 15h à 18h, et bien sûr tous les jours en juillet-août.

Point location :

Profitez du plan d’eau de juin jusqu’à septembre, louez un bateau à voile ou à rame et prélassez-vous au soleil !

Canoë : 15€/h

Pédalo : 15€/h, 8€/30 mn

Paddle, kayak : 10€/h

Planche à voile : 15€/h

Catamaran, dériveur double : 15€/h

Dériveur solitaire : 10€/h

Centre de loisirs à partir de 6 ans :

L’organisation a été repensée afin de garantir des conditions sanitaires et d’hygiène optimales. N’hésitez plus et réservez dès maintenant, les stages sont ouverts du 6 juillet au 28 août.

Stage pleine nature : du lundi au vendredi. Activités terrestres et nautiques (voile, paddle, canoë-kayak, pédalo, pêche, tir à l’arc, golf, escalade, orientation, tennis de table…) Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-16h30. Accueil à partir de 9h, pique-nique surveillé, permanence jusqu’à 17h30

Stage voile : Du lundi au vendredi. Multisupports (dériveur, catamaran, 420, optimist, planche à voile, caravelle…). Horaires : 10h-12h30 et 14h-16h30. Accueil à partir de 9h30/13h30. Permanence jusqu’à 13h/17h30.

Renseignements, tarifs et inscriptions :

Sur place :

les mercredis 17/06, 24/06, 01/07

de 17h à 19h

les samedis 20/06, 27/06, 04/07

de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h

A distance : sur internet www.neovent.org,

par e-mail contact@neovent.org,

par tél. au 06 40 41 72 20

