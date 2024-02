Nouveau Club à Oucques : Les Archers Oucquois

Depuis septembre, Oucques-la-Nouvelle accueille le club sportif Les Archers Oucquois grâce à l’initiative de Ludovic Peugnet, nouvel habitant de la région.

«Lui-même archer, mon père m’a fait découvrir cette discipline très jeune, dès l’âge de 6 ans à Argent-sur-Sauldre dans le Cher où nous habitions. J’ai tout de suite accroché et depuis cela ne m’a plus quitté, j’adhère aux clubs locaux lors de mes nombreux déménagements au cours de ma carrière professionnelle» détaille le président-fondateur du club. Lorsqu’il s’installe dans la région, les clubs les plus proches étaient plutôt éloignés, Vendôme, Blois, Beaugency ou Orléans. Il décide donc après avoir présenté son projet au maire, Joël Naudin, qui fut enthousiaste à l’idée, de créer une section sportive autour de l’arc, l’association Les Archers Oucquois était née. C’est lors de la journée des associations au sein du village en septembre, que Ludovic Peugnet présente cette activité et ce fut une belle surprise devant le succès qu’il remporta.

Son fils, Matthéo, l’a rejoint au club, devenant ainsi la 3e génération de tireur et a l’air aussi passionné que son père. Aujourd’hui 35 membres viennent tirer toutes les semaines, certains ont même atteint déjà le niveau perfectionnement avec leur propre matériel et ont déjà participé à des compétitions. Ludovic Peugnet, entraîneur de chaque groupe, jeune ou adulte est, quant à lui, devenu champion du département en janvier. Avec ses années d’expérience, il a fait partie plus jeune du pôle espoir de la ligue du Centre et a participé à plusieurs championnats de France. « Quand je vois la progression de certains licenciés au sein du club et le plaisir qu’ils prennent, cela me réjouit » conclut l’heureux président.