Nouveau président à l’USV-UA

En intérim un an après la démission du président Frédéric Ségura pour raison professionnelle et déménagement, Alain Saillard reprend la présidence avant de nouvelles élections en 2024.

Secrétaire de l’Union Sportive Vendômoise – union d’Associations (USV-UA) depuis un quart de siècle, Alain Saillard est un peu la mémoire de l’association. Connaissant parfaitement toutes les sections, il a pu également, par des recherches nombreuses, retracer toute l’histoire des origines de l’USV-UA depuis sa naissance en 1946 malgré quelques archives perdues à jamais. Mais à quoi peut bien servir cette union d’associations, beaucoup de clubs hors USV se la posent ! « On pourrait dire qu’ils ne perdent rien en nous rejoignant, mais ils y gagnent beaucoup » s’amuse-t-il à souligner. La volonté déjà de mettre en commun un certain nombre de moyens et d’objectifs.

«Il y a, par exemple, une vingtaine d’années, tous les clubs se posaient la question de comment favoriser l’accès au sport des femmes. On voit bien les courbes des effectifs de chaque section qui ont bougé en 20 ans et on a, au bout du compte, doublé leur nombre. L’USV-UA avec tous ses clubs a apporté des outils aux associations pour promouvoir le sport féminin et les aider à mettre en place certaines actions spécifiques » poursuit-il.

Un peu à l’image de ce qui se passe actuellement dans le monde du sport handicap où des actions sont menées pour faciliter l’accès en mode inclusif à des personnes à mobilité réduite dans tous les secteurs de la société. « C’est un travail de fond. L’USV-UA a ce rôle important de sensibilisation des sections au handicap. À l’exemple de l’USV Billard qui a ouvert sa discipline, tout seul dans leur coin, les clubs n’auraient peut-être pas tous les outils d’intégration, les contacts avec les fédérations, le personnel comme nos services civiques qui opèrent dans ce sens-là ».

On voit bien alors que seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, on va plus loin et l’USV-UA le prouve chaque jour !