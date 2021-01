Nouvelle dynamique à l’USV Football

Nouvellement élu lors du vote du Comité Directeur le 8 janvier à la présidence du club de football de Vendôme, Anthony Desbureaux avec son bureau en partie renouvelé, ambitionne sur un cycle de 3 ans d’insuffler une nouvelle dynamique au sein de l’USV Football. Cette élection fait suite à l’assemblée générale de l’association sportive qui se déroulait en décembre en petit comité sous la présidence de Stéphane Darnault, démissionnaire après 6 ans à sa tête et en présence de nombreuses personnalités et élus de la municipalité.

Le Petit Vendômois : Où en est l’USV Foot au niveau de ses résultats ?

Anthony Desbureaux : La saison dernière s’est terminée en mars et notre classement également. Notre équipe 1 en sénior masculin s’est maintenue de peu dans le championnat Régional 3 malgré une dynamique positive grâce notamment à un match nul avec les leaders de notre championnat et une victoire sur les derniers du classement. Quant à notre Equipe 1 féminine qui a vécu beaucoup de chamboulement en fin de saison dernière se positionne aujourd’hui dans une année transitoire avec des recrutements qui devraient arriver. Cette nouvelle saison que nous vivons est en dent de scie avec un arrêt totale des matchs et entrainements depuis fin octobre. Seul les plus jeunes jusqu’aux U17 ont pu reprendre le chemin de l’entrainement à la fin novembre. Le nouveau championnat 2020-21 avait pourtant plutôt bien débutée pour l’Equipe 1 masculine avec des recrutements motivants cet été et qui était en tête, exæquo avec Montargis. Nous pouvons dire également qu’après plus de 2 mois d’arrêt c’est un championnat qui redémarrera de zéro lorsque nous aurons le feu vert pour relancer la compétition. D’ailleurs personne aujourd’hui n’est capable de nous donner, comme pour beaucoup de sports ou d’associations, une date de reprise. On parle du 20 février, peut-être même en mars ou avril…

LPV : Elu la semaine dernière en tant que Président du Club, quel est le futur pour l’USV Foot ?

A.D. : Avec trois nouveaux membres au Comité directeur du club et un bureau remanié en partie, l’USV Football ambitionne de nouveaux projets. Déjà engagé depuis deux ans dans une nouvelle dynamique mise en place par Stéphane Darnault, l’ancien président devenu l’un des 3 vice-présidents, le Club de Vendôme fonctionne comme une entreprise où chacun a des responsabilités que ce soit au bureau comme dans les commissions animées par des bénévoles : Pôle évènementiel, pôle sponsoring, pôle logistique, … Aujourd’hui nous avons recruté un salarié, Jean-Guillaume Vannier, notre responsable technique grâce notamment au dispositif d’aide Cap’Asso de la Région Centre-Val de Loire et qui gérera le domaine sportif et une partie administrative du Club. Nous l’avons recruté en lui présentant le nouveau cycle de l’USV Football qui se base sur 3 ans et qui permet de construire une vraie stratégie en ayant le recul nécessaire pour juger ce qui est mis en place aujourd’hui. Nous accueillons également deux Services Civiques, Ayoub et Zaharouna, licenciés tous les deux en équipe sénior de l’USV Football et qui auront une action vers les jeunes, l’avenir du Club.

LPV : Avec cette nouvelle équipe, vous nous parlez de nouveaux projets mais quels sont-ils ?

A.D. : Nous avons défini différents axes de travail. D’abord mettre en évidence les valeurs du Club que nous voulons défendre, le Respect, l’Engagement et la Convivialité, des valeurs sportives qu’il faut transmettre dès le plus jeune âge. Nos équipes fanions et même les U17 doivent avoir un comportement exemplaire sur et en dehors du terrain pour insuffler l’exemple aux jeunes générations. Elles doivent être le moteur avec un vrai esprit d’équipe et de respect pour les adversaires. Des valeurs que tous les sportifs devraient avoir, le bureau de l’association comme les bénévoles seront intransigeants, ces valeurs seront gravées dans le marbre avec un engagement de chacun. Nous voulons également travailler avec et sur les bénévoles qui participent activement à la vie du club. J’aime cette maxime qui nous dit que « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Concrètement, aujourd’hui nous n’avons aucun bénévole actif qui est retraité, où sont les anciens de l’USV Football qui a pourtant vu passer beaucoup de vendômois ? Et puis un point que je souhaiterai travaillé également c’est l’axe des formations, il en existe une multitude, payante ou gratuite. Car pour avoir un accueil adapté à nos adhérents, répondre à toutes les exigences de la Fédération, obtenir ou reconquérir des labels qui valorisent le Club, il nous faut passer par la formation de nos éducateurs comme celle suivie par Corentin, notre nouvel apprenti en Brevet Moniteur Football, responsable aujourd’hui de l’Ecole de foot. Le dernier axe de travail pour l’instant sur lequel il faut se pencher et qui a déjà bien commencé, ce sont les partenariats avec les entreprises et commerces locaux. Même si je suis le responsable de la commission Partenaire aujourd’hui, je passerai le relai de ce pôle dans un futur proche. Avec 310 adhérents pour cette nouvelle saison, nous avons fait des efforts financiers avec par exemple une baisse de 33% des cotisations jeunes ce qui nous permet peut-être un recrutement plus important tout en essayant d’apporter de la valeur ajouté avec différentes offres pour les licenciés que ce soit en stage ou en formation. Depuis cet été, sous l’impulsion de la municipalité, deux Clubs Vendômois (le FCV et l’USV) ne font plus qu’un. Le but n’était pas d’absorber le FCV, aucun intérêt mais de travailler avec leurs membres à l’exemple de l’ancien président Souket Cinar devenu l’un des trois vice-présidents de l’USV Football.

Le projet reste ambitieux, Anthony Desbureaux ne cache pas son objectif principal de faire de l’USV Football le premier club du nord du Loir et Cher. « Nous avons tout ce qu’il faut pour mettre en place ces projets, les bénévoles déterminés, les infrastructures, les licenciés motivés et une municipalité engagée qui nous donne les moyens de cette réussite future » conclut le nouveau Président.

Nouveau bureau de l’US Vendôme Football au 08/01/2021 :

Anthony Desbureaux, Président



Sevket Cinar, Philippe Coutan, Stéphane Darnault, Vice-Présidents

Philippe Comes, Secrétaire Général.

Charles Lamétrie, Trésorier

Alexandre Fleury