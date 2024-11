Nouvelle présidence dans le bassin

Ce fut la dernière assemblée générale de l’USV Natation pour Marie-Pierre Augier et Sophie Pires en tant que coprésidentes, un bilan positif de ces sept années traversées entre autres par la mise en place d’un nouveau complexe nautique et la venue non désirée d’un certain virus planétaire.

Avec plus de 500 licenciés, le club de natation vendômois est une des associations sportives à Vendôme réunissant le plus de membres. La raison en est peut-être la qualité de l’enseignement et le nombre d’activités qu’elle propose. «Avec une proportion de 63 % de sportives, notre club dépasse les objectifs d’accessibilité des femmes dans la pratique sportive» déclarait la co-présidente lors du rapport moral.

Car au-delà de ce score important qui démontre un attrait sans faille des femmes pour la nage, l’USV Natation s’attache également à présenter différentes activités qui visent un public en situation de handicap et les personnes souffrant d’une pathologie nécessitant une activité sportive. Cette dernière qui se nomme «Nagez Forme Santé», accueille près de 60 personnes qui bénéficient de conseils pour améliorer leur potentiel physique. Le club vendômois, en collaboration avec le conseil départemental de Loir-et-Cher, a également ouvert une section «Seniors Santé» qui permet là aussi à ce public de récolter tous les bénéfices de la nage.

Pour la saison 2023-2024, plusieurs membres se sont distingués au niveau inter-régional et régional ainsi qu’au championnat de France juniors et au championnat Nationale 2. Pour la section artistique, le gala de fin d’année a permis à plus de 1.000 personnes de venir applaudir ces sportives. Enfin, le défi de la Salamandre en juillet, à Villiers-sur-Loir, fait partie d’une étape de la coupe de France de nage en eau libre et du championnat de France de longue distance. L’épreuve est déjà programmée pour 2025 avec cette fois-ci la longue distance de 25 km !

Après les nombreuses récompenses remises aux membres méritants à la fin de l’assemblée, venait le vote, par les membres de l’association présents, d’un nouveau comité de direction de l’USV Natation qui lui élisait le nouveau bureau. C’est Aline Gruel qui a été élue et devient donc la nouvelle présidente pour cette olympiade 2024-2028.