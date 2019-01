Par-dessus le handicap

Emmanuel Berthereau, habitant de Lunay, décide de s’engager dans le championnat de France d’handi-sport moto crée en 2016 par la FFM*. Ce passionné ne renonce devant rien pour vivre sa passion à fond.

Faire de la moto de course en étant paraplégique, c’était le rêve de Emmanuel Berthereau. En effet, il souhaitait pouvoir faire ce qui le passionne malgré son handicap, et c’est chose faite. Grâce aux avancées de la technologie, des motos de course adaptées ont pu être conçues pour les personnes handicapées physiques afin qu’elles puissent les conduire. Grâce à des boutons placés de part et d’autre du guidon, toutes les commandes du véhicule peuvent être effectuées à la main. Une innovation utile pour Emmanuel Berthereau qui s’entraîne déjà avec ce système depuis presque un an. Le championnat 2019, qui compte déjà une trentaine d’engagés, démarre à Alès les 26, 27 et 28 avril et ce grand passionné de course a hâte d’y prendre part au guidon de sa Suzuki 1000 toute fraîchement repeinte. Son équipe, La Team Handi Racing, est un groupe d’amis et de bénévoles qui soutient le sportif dans sa passion et qui, en permanence, recherche de nouveaux accompagnateurs durant les manches de championnat ou les entraînements. Ils l’aident par exemple au démarrage et à l’arrivée afin qu’il ne tombe pas sur le coté. Le pilote ne pouvant pas poser son pied au sol, ils doivent tenir sa moto droite le temps qu’il n’accélère ou qu’il ne soit remis sur son fauteuil roulant.

Aujourd’hui, Emmanuel Berthereau est fin prêt à démarrer la saison 2019 et espère se faire une place parmi les meilleurs.

Cyprien Hermen, stagiaire 3e

*Fédération Française de Motocyclisme.

Le Petit Vendômois