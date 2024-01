Parcours sportif à l’Oratoire

Le parcours sportif à la forêt de l’Oratoire est à nouveau restauré pour la plus grande joie des petits et des grands. Un vrai parcours de santé où toute la famille comme les personnes à mobilité réduite peuvent pratiquer de façon ludique comme sportive.

Au départ c’était un projet souhaité par Jean-Claude Mercier, adjoint à la ville de Vendôme, chargé du sport, décédé en juillet 2022 et de Philippe Chambrier, adjoint délégué à l’environnement de recréer ce parcours, en remplacement d’un parcours existant mais devenu vétuste et dangereux. Répartis sur 1 kilomètre dans la Vallée de l’Homme Mort (cela ne s’invente pas !), les douze nouveaux agrés se suivent les uns derrière les autres sur, dorénavant, un chemin pédestre de calcaire qui fut bien agréable de suivre sous la pluie battante qui s’était invitée pour l’inauguration.

« Ce projet incarne bien plus qu’une simple série d’activités physiques. Ce parcours symbolise notre engagement envers la santé, le bien-être et l’inclusion pour tous, qu’elle que soit leur capacité. Un espace également qui deviendra un lieu de rencontre pour les jeunes, les adultes et nos concitoyens à mobilité réduite » soulignait Jimmy Marcilly, maire-adjoint en charge de la politique sportive. Un parcours santé conçu pour stimuler la coopération intergénérationnelle et encourager la solidarité. « Cette activité est un pas de plus vers une communauté inclusive, active et épanouie » concluait Jimmy Marcilly.