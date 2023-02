De nouveaux équipements sportifs extérieurs : musclez-vous et gardez la forme à Vendôme !

Depuis novembre, la municipalité a réalisé un parcours sportif urbain accessible à tous sur le site des Grands Prés, à proximité du centre aquatique.

Ce plateau sportif de plein air a été pensé pour répondre aux besoins de la population vendômoise et offrir aux administrés l’accès libre à une activité physique. Le projet s’est accéléré suite aux confinements successifs, pour répondre à la demande d’une population de plus en plus désireuse de pratiquer en extérieur.

Ce projet sportif s’est construit avec l’accompagnement des conseillers en aménagement sportif AIRFIT, avec pour objectif de créer un nouveau lieu de vie multigénérationnel et d’adapter les équipements aux différents publics fréquentant le site : adolescents, sportifs assidus, femmes, hommes et seniors y pratiquent une activité physique et sportive à leur rythme, quel que soit leur niveau.

Côté équipements, une station de cross-training (module compact composé de plusieurs agrès) permet aux Vendômoises et Vendômois de pratiquer du renforcement musculaire, des étirements ou encore du cardio, en sollicitant toutes les zones du corps.

L’espace accueille également des ateliers de motricité (échelle de rythme, plinths), dédiés au développement et au maintien des qualités motrices et de coordination. Des groupes scolaires accompagnés de professeurs d’EPS, aux associations sportives en préparation physique, ces équipements en raviront plus d’un !

Les usagers bénéficient d’un accompagnement dans leur pratique, grâce à l’accès gratuit à l’application AIRFIT de coaching sportif, spécialement conçue pour les équipements.

En complément de cette installation, un espace a été créé pour l’installation d’un terrain de badminton en extérieur (le AirBadminton), qui sera effective au printemps.