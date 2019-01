Pêcher en Loir-et-Cher, un loisir passionnant et bon marché

Au plus près de la nature et des rivières du département

Le Loir-et-Cher est un terrain de jeu magnifique pour les disciples de St Pierre amoureux de la nature et de la tranquillité. En effet qu’il pratique sa passion au sud ou au nord de notre département, le pêcheur aura toujours non loin de chez lui une rivière où pratiquer son loisir. Le Loir, la Braye et leurs nombreux affluents offriront de belles perspectives pour l’ouverture de la truite (9 mars) ou du brochet (1er mai). La Loire, fleuve majestueux et sauvage sera à privilégier par les amateurs de pêches sportives comme celles de l’aspe ou du silure. Enfin entre Châtres et St-Georges, le Cher contentera ceux qui recherchent de beaux poissons blancs comme la carpe, le barbeau ou le chevesne. Un point commun, une nature qui se donne en spectacle au travers de sa faune, de sa flore et de ces paysages chaque jour différents.

Un indispensable, la carte de pêche.

Vous souhaitez pêcher ? Rien de plus simple. Il vous suffit juste de vous munir d’une carte de pêche chez l’un des nombreux dépositaires ou sur le site internet «cartedepeche.fr»

Plusieurs types de cartes sont proposées

(tarif du 1er janvier au 31 décembre 2019) :

– fédérale (pour le Loir-et-Cher) : 76€

– interfédérale (valable dans 91 départements réciprocitaires) : 96€

– mineur (12 à 18 ans) : 20€

– découverte (-12 ans) : 6€

– découverte femme : 33€

– Cartes saisonnières :

– hebdomadaire (valable 1 semaine) : 32€

– journalière : 10€

Ces cartes vous donnent accès aux parcours de la Fédération de Pêche du Loir-et-Cher et de ces associations adhérentes. Soit 1400 km de rivières et 47 plans d’eau. Le guide de pêche (disponible sur notre site peche41.fr) vous permettra de choisir le parcours qui vous correspond à deux pas de chez vous…

Moins de 1€ par jour !

En plus de vous offrir de multiples possibilités, la pêche est un loisir accessible à tous et bon marché.

En effet, prenons la carte départementale à 76€, cette dernière vous permet de pratiquer votre passion du 1er janvier au 31 décembre pour seulement 20 ct par jour (ou 6€30 par mois). C’est peu en comparaison d’autres sports ou loisirs. Alors si vous souhaitez pratiquer une activité ludique, diversifiée, en contact avec la nature que se soit seul, en famille ou entre amis, en 2019, c’est vers la pêche que vous devez vous tourner.

