Peur sur le tatami

Le club de judo de Ruillé-sur-Loir (72) lance un appel à l’aide pour remplacer son prof et maintenir ses activités à la rentrée.

L’AOR Judo est un petit club. Un petit club avec un gros souci. Un club convivial qui fédère tout de même une cinquantaine de licenciés. Oui mais voilà, son prof est parti sous d’autres cieux pour se rapprocher de son domicile. Apprécié de tous, très impliqué dans la vie du club, pour preuve il faisait pas moins d’une heure et demie de route pour enseigner la discipline à Ruillé. Il faut donc le remplacer dans un délai très court, impérativement avant la rentrée, pour permettre au club de perdurer sur le tatami. L’AOR Judo est chapeautée par l’Association omnisport ruillacoise, une association 1901 qui regroupe pas moins d’une dizaine d’associations sportives sur la commune de Ruillé-sur-Loir, aux confins du Loir-et-Cher, de la Sarthe et de l’Indre-et-Loir. Judo pour le plaisir ou pour les tournois amicaux ou la compétition professionnelle, c’est selon, il y en a pour tout le monde, à partir de 5 ans, y compris pour les personnes en situation de handicap.

Idéalement, le «sauveur» sera en charge de l’enseignement du judo, il participera à la vie du club : organisation et animation de stages pour les jeunes pendant les vacances scolaires, journées portes ouvertes et découvertes pour les jeunes, participation à l’organisation des cérémonies de remise des ceintures. Bien évidemment, il encadrera les compétitions et animera les séances de taïso. C’est Mélanie Mathis, la présidente du club depuis une année, qui est en charge du recrutement, soutenue par Angélique Bosq (voir les détails de l’offre ci-dessous). En espérant que la presse locale, les réseaux et le bouche-à-oreille se feront le relais de cet appel à l’aide pour un petit club méritant qui anime la vie sportive et sociale d’une commune rurale de notre région.