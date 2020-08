Planer en toute sécurité, entre les arbres à Chouzy-sur-Cisse

Comme il est fortement conseillé de rester en France pendant ces vacances qui pointent le bout de leur nez, et en Loir-et-Cher, en particulier, une nouvelle attraction s’offre aux touristes à Chouzy-sur-Cisse.

Déjà fort bien pourvue en activités diverses de plein air, avec des baptêmes en ULM, un sentier sensoriel pieds nus sur près d’un km, des quads, du tir à l’arc, du laser game extérieur, du bubble foot, de la chasse au trésor et même une balade gourmande au bord de l’eau, à savoir La Loire, à bord d’une barque qui abordera la majorité des îles du dernier fleuve sauvage d’Europe, la base de détente «Loisirs Loire Valley», entre Blois et Amboise, ouvre une dernière attraction exceptionnelle en de nombreux points.

La sécurité a primé avant tout pour ce parcours en filet à travers les arbres pour tout public de 1 à 99 ans, …comme l’assure la publicité.

Sans casques, sans baudriers, sans attaches, les quelque 180 mètres linéaires de filets extra-solides et sécuritaires autorisent toutes acrobaties au-dessus du sol entre 6 et 8 mètres selon les passages. On peut quasiment tout y faire comme sur terre et s’il n’y a pas trop de monde, il paraît que le must des musts consiste à s’allonger, se laisser bercer et regarder le ciel pendant que la nature reprend ses droits tout autour de vous. C’est un terrain de jeux aérien où tout est autorisé, en solitaire, en famille ou en groupe.

Les enterrements de vie de garçon ou de jeune fille y trouvent là un cadre bien plus ludique et amusant que d’autres rencontres plus assourdissantes ou arrosées.

Le parc La Pépinière, «Les Sables», à Chouzy-sur-Cisse est ouvert tous les jours de 10 à 19 heures en juillet et août, et de 10h à 17h30, du mercredi au dimanche, en septembre et octobre.

Il est prudemment conseillé de réserver (09 75 60 67 64 ou loisirs-loirevalley.com).

Richard Mulsans