Plongez, nagez, respirez !

Fermée depuis 2016, la piscine découverte des Grands-Prés a pris un second souffle. Le centre aquatique de Vendôme a ouvert ses portes au public mi-décembre.

La construction du complexe avait débuté en 2017, semée d’embûches notamment à propos du système de filtration, la date d’ouverture avait été repoussée plusieurs fois. L’attente aura été longue mais le centre aquatique a fini par accueillir ses premiers nageurs, le samedi 14 décembre. Pour cette journée, l’accès aux bassins était proposé gratuitement. L’établissement gardera de l’ancienne piscine découverte des Grands-Prés uniquement les gradins et le nom.

L’équipement totalement réhabilité comprend un bassin sportif de 25 m x 20 m de huit couloirs, différents petits bassins ludiques ainsi qu’un bassin extérieur et un espace bien-être avec sauna et hammam. Ce complexe correspondra aux différentes attentes de chacun, sportive, détente, bien-être. Les différentes associations et Territoires Vendômois proposent également des activités, des cours, aquabiking, aquagym, aquaphobie… Le bonnet de bain n’est plus obligatoire mais reste fortement conseillé.

Julie, la testeuse des activités expérimentera prochainement le complexe avec l’USV Natation, l’article sera à lire dans le journal de février.

Centre Aquatique des Grands-Prés, situé Rue Geoffroy Martel.

Renseignements : 02 54 89 19 00 ou

centreaquatique.vendome@territoiresvendomois.fr

Horaires : Lundi : 12h – 14h / 16h30 – 21h

Mardi, jeudi, vendredi : 12h – 14h / 16h30 – 20h

Mercredi et samedi : 10h – 20h

Dimanche : 8h30 – 18h

Le ticket adulte pour un habitant de Territoires vendômois est de 5,40 € (6,80€ hors Territoires Vendômois). Entrée gratuite pour les moins de 3 ans, et 4,30€ pour les moins de 18 ans, étudiants et bénéficiaires du RSA.

www.territoiresvendomois.fr/tarifs

Julie Poirier