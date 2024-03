Plus de licenciés et d’activités pour l’USV Judo

Aujourd’hui avec 210 licenciés, le club de judo de Vendôme retrouve ses effectifs d’avant covid. Même si le club aligne de belles performances sportives aux différentes épreuves départementales, régionales, nationales et internationales, les activités de l’USV Judo se sont multipliées ces dernières années envers des publics variés.

«Grâce à l’aide apportée par l’USV-UA, nous avons continué les cours pour les adultes en situation de handicap, d’autres heures en sport santé données pour ceux qui se sont éloignés du sport pour différentes causes ou des interventions dans différents établissements accueillants des personnes âgées pour préserver leur autonomie et prévenir les chutes. Lors de la saison dernière nous avons été contactés par l’association Femmes Solidaires pour mettre en place de la self défense pour celles qui sont victimes de violences » détaille Alain Saillard, secrétaire de l’USV Judo et président par interim de l’USV-UA. Même si tout cela ne s’est pas fait sans obstacle et que le contrat d’objectif «Projet» signé avec la municipalité a pu être assuré, le club rencontre des problèmes quant à la disponibilité d’utilisation du tatami. «Comme les années précédentes, il reste difficile d’avoir des créneaux horaires qui nous conviendraient, compte tenu de la demande croissante de diverses associations qui parfois n’ont rien à voir avec les arts martiaux» soulignait Muguette Saillard, présidente de l’USV Judo devant les élus présents à l’assemblée générale du club.

Un des objectifs fondamentaux du club est d’amener les judokas motivés au meilleur niveau possible. Plusieurs médaillés cette année où le club a été représenté sur différentes manifestations sportives, de l’interclub au tournoi international. Ainsi plusieurs noms ressortent comme Alban Bouvet ou Elsa Jouanneau au Championnat de France séniors. D’ailleurs cette dernière participera aux Jeux Paralympiques de Paris en tant que partenaire de Sandrine Martinet, para-judokate malvoyante. Dans sa préparation, Elsa l’accompagnera même dans les tournois de Turquie et de Georgie.

L’échelon «Argent» pour deux ans par la Fédération Française de Judo vient récompenser la qualité du projet associatif et le dynamisme de l’USV Judo avec ses nombreux enseignants, tous diplômés d’Etat et ses bénévoles engagés.