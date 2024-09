Pour pratiquer la navigation à voile et plus encore

Néovent, association de sports nautiques sur le territoire, basée au plan d’eau de Villiers-sur-Loir lance ses inscriptions pour sa nouvelle saison 2024-2025.

Ce club dynamique et convivial permet la pratique de la voile, et des activités nautiques pour enfants et adultes sur différents supports nautiques (laser, optimist, catamaran, planche à voile, foil, paddle). Les cours de Néovent assurés par un moniteur diplômé se font tous les samedis de l’année à sa base nautique avec une trêve hivernale du 14 décembre au 15 mars. De nombreux stages sont également proposés pendant les vacances scolaires et des week-ends à Saint-Lunaire ainsi que des descentes sur le Loir et la Loire sont organisés régulièrement pour ses membres.

Les inscriptions peuvent se faire en ligne ou directement lors des Portes Ouvertes de l’association à sa base nautique de Villiers les samedis 7 et 14 septembre pour découvrir toutes les activités.