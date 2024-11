Raidnight 41, nouvelle édition

Les inscriptions sont ouvertes pour la nouvelle course du Raidnight 41 samedi 25 janvier à 19h30 de La Ville-aux-Clercs à Naveil.

Course nocturne au concept ludique et novateur, le Raidnight 41 a la particularité que le coureur décide de son parcours à partir de six boucles optionnelles. Ainsi, aussi surprenant que cela puisse paraître, le vainqueur n’est pas celui qui franchit la ligne d’arrivée en premier.

L’édition 2024 a été marquée par un record d’inscriptions puisque 1100 concurrents ont participé à cette course. La prochaine se déroulera samedi 25 janvier 2025. Le parcours qui a fait l’unanimité des participants reste inchangé avec un départ de La Ville-aux-Clercs et une arrivée à Naveil. Le show au moment du départ sera totalement revisité et promet d’être grandiose et unique. Frissons garantis pour les concurrents et les nombreux spectateurs présents.

Il est bien entendu toujours possible de courir en solo, en relais à deux mais aussi avec son chien.