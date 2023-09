Rallye Cœur de France, deux jours de course intenses

Une centaine de concurrents au départ de Vendôme et un suspense total : voilà en résumé le prochain rallye Cœur de France qui se déroulera du 29 septembre au 1ᵉʳ octobre ! Tout se prépare pour accueillir la septième manche du championnat de France (sur neuf rendez-vous).

L’organisation est désormais bien réglée mais il faut chaque année revoir tous les rouages et s’assurer que chacun sera à son poste le jour du départ. Il faut motiver les partenaires, s’assurer de toutes les autorisations, rassembler les bénévoles… Mais la détermination de l’ASA Cœur de France ne fléchit jamais ! La récompense sera l’accueil de tout le gratin français du rallye. Quant au parcours, il change chaque année tout en conservant certaines portions : «En gardant un format condensé autour de Vendôme et de Savigny-sur-Braye, nous restons dans l’ADN du Cœur de France qui fait son succès» confirme Claude Serpin, le nouveau président du comité d’organisation qui mobilise près de 500 personnes entre les officiels, les commissaires de route et les bénévoles.

Les temps forts de l’édition 2023

Ce seront les 13 épreuves chronométrées dans lesquelles les concurrents donneront le meilleur d’eux-mêmes. Elles sont disséminées dans tout le Vendômois (voir programme) et même dans la Sarthe avec celle de Bessé-sur-Braye. Elles sont libres d’accès et gratuites via des zones publiques.

Une spéciale-spectacle est particulièrement intéressante : celle de Vendôme samedi 30 à partir de 17h aux Grands-Prés. De la pure adrénaline avec une bonne visibilité pour admirer la virtuosité des pilotes. Ceux qui s’intéressent de près aux voitures de rallye auront l’occasion de voir les mécaniciens en action et les pilotes dans les deux parcs d’assistance (parkings Bosch et Hexagon dans la ZI Sud de Vendôme) laissant ainsi les parkings du centre-ville aux habitants. Le départ et l’arrivée se situeront comme l’an passé aux Grands-Prés.

Vendredi 29 septembre

Shakedown (essais libres) 9h30-15h30 Villerable-Naveil

Vérifications techniques 16h-22h Vendôme au Minotaure et parc fermé aux Grands Prés

Samedi 30 septembre (1ʳᵉ étape)

Les horaires mentionnés correspondent à la première voiture de course. Merci aux spectateurs d’être en place 10 minutes avant.

Départ 7h30 Les Grands Prés à Vendôme

Assistance Vendôme ZI Sud parking Bosch

*ES 1 Mazangé-J.M. Gaillard (12,6 km) 8h30

*ES 2 Cellé (7,7 km) 9h08

*ES 3 Bessé-sur-Braye (14,8km) 9h41

*ES 4 Bonneveau-Sougé (14,7 km) 10H29

Assistance Vendôme ZI Sud parking Bosch

*ES 5 Mazangé-J.M. Gaillard (12,6 km) 13h34

*ES 6 Cellé (7,7 km) 14h12

*ES 7 Bessé-sur-Braye (14,8km) 14h45

*ES 8 Bonneveau-Sougé (14,7 km) 15h33

Assistance Vendôme ZI Sud parking Bosch

*ES 9 Super-Vendôme-J.C. Mercier (0,8 km) 17h26

Fin de 1e étape aux Grands Prés et parc fermé piscine Vendôme

Dimanche 1er octobre (2e étape)

Départ 7h15 Les Grands Prés à Vendôme

Assistance Vendôme ZI Sud parking Bosch

*ES 10 Sargé-sur-Braye (20,2 km) 8h25

*ES 11 Savigny-sur-Braye (25,7km) 9h18

Assistance Vendôme ZI Sud parking Bosch

*ES 12 Sargé-sur-Braye (20,2 km) 12h31

*ES 13 Savigny-sur-Braye (25,7 km) 13h24

Podium, arrivée et remise des prix à partir de 14h55 aux Grands Prés à Vendôme

Retrouvez les plans de toutes les épreuves et informations sur Retrouvez les plans de toutes les épreuves et informations sur www.rallyecoeurdefrance.org

Les forces en présence

Deux pilotes se battent pour l’obtention du titre de champion de France des rallyes 2023 : le quadruple champion Yoann Bonato (Citroën C3-R2), six fois vainqueur à Vendôme, occupe la tête du championnat 2023. L’Isérois s’est imposé à trois reprises cette année (Rhône-Charbonnières, Grand-Est, Antibes) mais il est talonné par le Niçois Eric Camilli (Citroën C3-R2) lauréat au Rouergue. Des positions que le prochain Rallye du Mont-Blanc pourrait modifier. Course dans la course avec le Clio Trophy France, fort d’une trentaine d’équipages. Avant la cinquième et dernière manche, l’Alsacien Benjamin Stirling a pris une sérieuse option. Ajoutons l’Alpine Trophy avec une dizaine de participants et un rallye de régularité avec des autos anciennes et des électriques. Au total, une bonne centaine d’engagés !