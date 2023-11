Rejoins ton club

L’USV Volley reste un club jeune où plus de la moitié des membres a moins de 18 ans. En assemblée générale en octobre, entre deux entraînements au sein du gymnase des Maillettes, Laurent Perrotin, président du club, a pu revenir sur la saison passée et sur celle qui a débuté en septembre après la traditionnelle et indispensable Fête du Sport.

Même si le bilan sportif est mitigé à la fin de la saison dernière, l’USV Volley, avec six équipes engagées, place deux équipes masculines en haut de tableau dans les championnats départementaux de l’Indre-et-Loire, les M21 et l’équipe Senior, 2e et 3e respectivement. L’organisation chaque année en juin du tournoi nocturne sur le site des Grands Prés a demandé un repli lors de cette dernière édition au gymnase des Maillettes. «Notre traditionnel tournoi a du se réinventer cette année avec 24 équipes engagées, la météo nous menaçait. Grâce à notre chef d’orchestre, Lolo Pétito, et ses complices qui ont trouvé des solutions et investissant notre salle de sport habituelle. L’accueil et l’organisation furent faites au mieux ainsi que la restauration. Notre maire, Laurent Brillard, s’est même improvisé électricien lorsqu’une coupure d’électricité est survenue » s’amuse à relever le président dans son bilan.

Pour la saison prochaine, une nouvelle organisation pour les entraînements aux Mailettes s’est mise en place. La formation de coach en herbe pour tout jeune motivé et prêt à donner de son temps dans son sport est également au programme afin de soulager les entraîneurs lors des séances du vendredi. « Les moyens dont nous disposons, nous les mettrons au service de ces formations aux techniques d’entraîneurs prises en charge par le club. Pour cette nouvelle saison, nous proposons également des stages de perfectionnement pour les jeunes joueurs » conclut Laurent Perrotin.