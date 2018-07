Saurez-vous relever le défi?

Un événement familial et sportif ce samedi 21 juillet se dessine à Mondoubleau, la nouvelle édition du Perch’Athlon.

Un défi sportif et familial en quatre épreuves par équipe mixte de trois participants à partir de 12 ans vous attend à Mondoubleau : natation, tir à l’arc, VTT et course à pied. Chaque participant étant invité à effectuer chaque épreuve avec en final un relais sur la course à pied. Le principe des organisateurs «Pays du Perche en Loir-et-Cher» c’est d’organiser un événement sportif dans un esprit festif et convivial pour les familles et les jeunes, un bien-vivre ensemble sur le territoire en somme. En collaboration avec la ville de Mondoubleau et l’association Saint-Louis de Gonzague, des animations sont prévues tout l’après-midi et tard le soir avec un repas, un bal et un feu d’artifice pour clôturer la journée.

Samedi 21 juillet, rendez-vous à la piscine de Mondoubleau, parking des tennis ou de la Maison de la gare.

A partir de 13h : retrait des dossards. A 14h30 : briefing. A 15h00 : début des épreuves. A 20h : cochon grillé. A 21h : bal avec orchestre et feu d’artifice à partir de 23h.

Infos: maison.tourisme@orange.fr ou 02 54 80 92 51. Facebook : pays du perche en loir et cher

