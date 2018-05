Seb’Alex, il est venu le temps de la préparation…

En vue de l’Ultra Trail du Mont-Blanc, le duo vendômois Seb’Alex, dont le Petit Vendômois est partenaire, a participé le week-end du 21 avril à une course d’entraînement.

Première mise en jambe dans l’Aveyron pour le duo : 52 kilomètres, 1500 mètres de dénivelé positif avec un départ à Laguiole et une arrivée à Sainte-Geneviève-d’Olt, le soleil était au rendez-vous et les paysages somptueux.

«Je n’ai pas subi la course, j’ai même pris du plaisir et ça m’a permis de travailler sur l’alimentation au long de la course. Seul point négatif, la chaleur ! Vite oublié, en admirant les splendides paysages de l’Aubrac!», a commenté Seb, tout heureux de ses sensations positives. Pour Alex, le parcours s’est révélé plus coriace : «C’était d’abord une mise en jambes, sans objectif de temps ou de régularité, juste avaler des kilomètres et affiner les sensations. Un trail assez roulant, jusqu’à l’unique ravitaillement de la course, au 23e kilomètre. Un tracé sur les plateaux de l’Aubrac sous un soleil écrasant avec une seconde partie en forêt plus technique, sur des pistes monotrace. A 13 kilomètres de l’arrivée, j’ai rencontré quatre grosses difficultés sur des montées entre 10 et 20% de dénivelé positif. Pour moi, la course a été compliquée car j’ai souffert de douleurs gastriques au départ et jusqu’au 35e kilomètre sans possibilité de m’alimenter.»

Rendez-vous à la Houzée Running Trail

A suivre pour notre duo : une préparation physique de seize semaines avec 4 à 5 séances hebdomadaires incluant dénivelés positifs et négatifs, vitesse, endurance, allure de course, sorties longues (20 et 40 kilomètres) et du vélo de route ou du VTT. Les deux amis seront aussi au départ de courses sur le territoire : le 12 mai, à Prunay-Cassereau, au trail des Sangliers des Chesnaies (24 kilomètres), le 20 mai à Molineuf, sur les 33 kilomètres du trail des Moulins, pour finir en beauté, le 24 juin, à Vendôme, au trail de la Houzée (25 kilomètres).

Direction ensuite le Massif Central, du 8 au 10 juin, pour un week-end « choc », avec au programme des sorties, dont une nocturne. On l’aura compris, la finalité est d’avaler un maximum de kilomètres et de dénivelés sur ce week-end pour se rapprocher des conditions de l’UTMB© et de tester le matériel et les produits de nutrition.

Temps ultime de cette préparation, le trail Aquaterra, les 7 et 8 juillet, une course qui traverse le Cantal, la Corrèze et le Puy de Dôme pour un parcours de 70 kilomètres et 3500 mètres de dénivelé.

L’association « Duo Vendômois Seb’Alex » est toujours en quête de partenaires pour les accompagner dans leur projet.

Le Petit Vendômois, Engie, la Ville de Vendôme, le Crédit Mutuel local, Formavie (le centre de remise en forme), le garage Bellanger, la société SVPP à Saint-Ouen et enfin Wahou Santé-Sport-Détente sont déjà sur la ligne de départ.

Enfin, nous adressons nos plus sincères félicitations à Céline Venot, l’épouse d’Alex, et souhaitons la bienvenue au petit Arthur, né le 25 avril. Avec un poids de naissance affiché à plus de 3kg600, il prendra sans doute un jour la relève de son sportif de papa.

Pour les suivre : www.facebook.com/Seb.Alex41

Pour les soutenir : www.leetchi.com/c/projets-de-duo-vendomois-sebalex

Contact : Nathalie Primault, au 06 75 75 97 65,

nathalie.herpin@wanadoo.fr

Communication : Céline Venot, au 06 26 52 16 04,

venot.celine@orange.fr

Julie Poirier