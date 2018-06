Seb’Alex, les femmes de l’ombre…

La conquête du Mont Blanc pour le duo vendômois Seb’Alex est un projet familial. Leurs enfants en rêvent, mais surtout, les femmes participeront activement à l’aventure. Coup de projecteur sur Nathalie et Céline qui assisteront leurs coureurs de maris tout au long de ce défi hors norme.

Le challenge qui se profile en août nécessitera toutes les forces, car même si l’ Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB©) est une course à pied en solitaire, l’entourage apporte sa pierre à l’édifice. Chaque coureur peut obtenir une assistance avec une seule personne dédiée à ce poste par coureur. Nos deux athlètes vendômois ont choisi leurs épouses dans ce rôle à responsabilité, toutes deux sont infirmières. Néanmoins, leurs compétences professionnelles ne pourront pas être exploitées puisqu’il leur est formellement interdit d’apporter une aide médicale au long de la course. Règlement oblige. Les consignes appliquées par le comité organisateur sont très strictes, et la moindre erreur peut entraîner l’élimination.

Viande de grison et cacahuète

L’assistance consiste donc à prévoir et à transporter des vêtements secs, des chaussures, de l’eau, de la nourriture (viande de grison, sandwichs, beurre de cacahuète, c’est la demande du duo, ndlr) dans un sac de 30 litres maximum, contrôlé à chaque entrée dans une zone. L’organisation prévoit des navettes afin que les assistants se déplacent facilement d’un point à un autre en proposant également un suivi GPS, par SMS et une application téléchargeable sur téléphone. Cela permet de connaître l’avancement des sportifs durant la course afin d’être à l’heure sur les points d’assistance. Les accompagnatrices et autres spectateurs peuvent également encourager les athlètes pendant la course, en dehors des zones d’assistance, ce sont alors des zones d’accompagnement ou aucun service d’assistance ne peut être rendu.

La course devrait durer aux alentours de 40 heures. Le départ, lui, sera donné le vendredi 31 août depuis Chamonix à 18 heures. Cinq points d’assistances sont prévus pendant la course, et ce à toutes les heures, y compris de nuit. De 22 heures pour le premier, jusqu’à 4 heures du matin pour le dernier, soit le dimanche 2 septembre, jour de l’arrivée.

De l’assistance de jour comme de nuit

Dès qu’elles le pourront, Nathalie et Céline, les deux «assisteuses», devront essayer de dormir pour reprendre quelques forces avant de se rendre dans une autre zone. Pour tenir le coup, les deux femmes ont enchainé leur préparation avec de la marche active et de la course à pied. Car elles sont aussi des sportives régulières, participant à des épreuves comme le Trail de la Houzée ou l’Ekiden, pour le local.

Et elles sont unanimes: l’expérience va être riche en émotion, et les paysages seront à couper le souffle sur les trois pays traversés.

Le Petit Vendômois, Engie, la Ville de Vendôme, le Crédit Mutuel local, Formavie (le centre de remise en forme), le garage Bellanger, la société SVPP à Saint-Ouen, Wahou Santé-Sport-Détente et enfin la Sarl La Capaterre sont partenaires de l’opération. Mais l’association « Duo Vendômois Seb’Alex » est toujours en quête de partenaires pour les accompagner dans leur projet.

Pour les suivre : www.facebook.com/Seb.Alex41

Pour les soutenir : www.leetchi.com/c/projets-de-duo-vendomois-sebalex

Contacts : Nathalie Primault, au 06 75 75 97 65, nathalie.herpin@wanadoo.fr.

Céline Venot, au 06 26 52 16 04 venot.celine@orange.fr

Julie Poirier