Sensibilisation au handicap

Et si le sport était une façon simple de parler du handicap. Depuis 2018, la ville de Vendôme organise une journée à sa sensibilisation envers le public des écoles primaires de la ville sous le parrainage d’athlètes handicapés.

«Habituellement organisée sur une seule journée, cette édition 2023 s’est déroulée sur deux jours, après le succès rencontré lors des années précédentes» soulignait Jimmy Marcilly, adjoint à la ville de Vendôme en charge du sport. A moins d’un an des jeux olympiques et paralympiques, ces rencontres entre les élèves de CM2 et la championne vendômoise de para-équitation Solène Creuzet ainsi que Damien Bouvard, membre de l’équipe para-hockey ont été actives et productives. «Les enfants sont curieux et bienveillants, sans aucun jugement, souvent cash. La notion de handicap et de l’échange permet de faciliter l’inclusion et de faire passer le message du vivre ensemble, indispensable en 2023» déclarait la cavalière.

Ces journées sont donc un moment d’échange mais également de mise en situation grâce à l’implication active du Comité Départemental Handisport 41 qui est à l’origine de l’élaboration du programme avec les différentes activités réalisées par les élèves. Si les matins furent consacrés aux échanges, les après-midis furent plutôt sportifs sous forme d’ateliers de mise en situation handisport au stade Léo Lagrange et dans le gymnase Ampère. Ainsi 209 élèves ont pu avoir l’opportunité de rencontrer ces sportifs et de partager leur courage à travers leurs expériences.