Soirée des partenaires avec l’USV Rugby

Le club vendômois de rugby réunissait ses partenaires lors d’une soirée exceptionnelle à la concession Renault de Vendôme, Warsemann Auto Vendôme.

Un rendez-vous annuel pour remercier ceux qui aident financièrement et matériellement le club vendômois qui opère en Fédérale 3 pour la troisième saison consécutive. «Cet événement est une occasion de souligner notre reconnaissance pour votre soutien et de célébrer ensemble nos réussites et projets à venir» déclarait Carlos Pires, président de l’USV-Rugby devant les nombreux chefs d’entreprise présents à cette soirée. Un moment d’échange également entre sponsors en toute convivialité autour d’un cocktail et d’une visite de la concession et des dernières nouveautés automobiles que présentait le groupe Warsemann.