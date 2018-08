Sponsors, bénévoles et mécènes : mettez la main au panier !

Avec un effectif de 217 licenciés, l’Association laïque Saint Ouen Basket (ALSO Basket) est un club qui progresse constamment, malgré quelques défections de bénévoles. L’assemblée générale en juin a permis de clarifier la situation et de se projeter vers la saison prochaine.

Comme beaucoup d’associations, l’ALSO Basket peut parfois manquer de bras. C’est pourtant le seul club de basket dans le Vendômois et avec des résultats probants dans toutes les catégories, une équipe U15 masculine vice championne régional et championne du Loir-et-Cher depuis début juin, le club sportif n’arrive pas à impliquer suffisamment de joueurs seniors dans la vie de l’association, comme le souligne, lors de l’AG, Pascal Métais, président de l’ALSO Basket : «Nous avançons et nous nous développons en mettant à disposition le maximum de moyens aux joueurs jeunes et moins jeunes pour progresser. Mais peu de nouveaux bénévoles pour venir en aide à celles et ceux qui donnent déjà de leur temps.»

Pourtant, l’école de mini-basket a reçu encore une fois le label départemental prouvant la qualité de l’enseignement. Dix-neuf encadrants sportifs, coaches, et entraîneurs prennent en charge les équipes jeunes féminines et masculines ainsi que les seniors pour 236 matches pour la saison 2017-2018. L’ALSO Basket intervient également toute l’année dans trois écoles du Vendômois pour des Temps d’activités périscolaires (TAP) ainsi que dans un établissement médico-social. Autant d’enfants qui apprennent ce sport d’équipe et qui pourront s’inscrire par la suite au club.

L’équation financière

Depuis un an, l’association, forte de son guide du sponsoring, structure son mécénat. La saison qui débutera en septembre se fera avec quinze partenaires majeurs, des entreprises locales. «Si nous n’avions pas cet appui financier, cela se traduirait par une augmentation des licences, soit 63 euros de plus par adhésion. Un chiffre à ne pas négliger, même si bien entendu il ne s’agit que d’une simple équation», soulignait Samuel Samson, en charge de la campagne «Mécénat» au sein du club. La recherche de financement, outre les sponsors, n’est pas simplement dirigée vers les entreprises, le dynamique club de Saint-Ouen organise traditionnellement deux rendez-vous : d’abord son bal, pour lequel le club a fait appel cette année à un nouveau le traiteur et un changement de DJ, qui a enchanté les participants, ensuite un loto. Un club plein d’allant et convivial, gageons que les bénévoles s’en rapprochent pour que cet élan perdure.

Infos du club et contact : club.quomodo.com/also-fr/

ou Facebook (Al Saint Ouen basket).

A venir :

Le 8 septembre, portes ouvertes du club.

Le 17 novembre, dîner dansant.

Le 2 décembre, première bourse aux jouets et vêtements.

Alexandre Fleury