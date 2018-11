Sportifs à l’honneur

Chaque année Vendôme met ses sportifs et bénévoles des clubs à l’honneur lors d’une cérémonie au Minotaure.

Ce sont 23 associations qui se sont vues remettre lors de cette soirée, différents trophées et remerciements par les élus du conseil municipal. Le principe : chaque club était invité à donner une liste ou un nom d’un sportif ou d’un bénévole qu’il souhaite mettre en avant pour ses résultats ou son bénévolat. Cette cérémonie est également l’occasion pour toutes les associations sportives de se rencontrer une fois par an afin d’échanger et mieux se connaître. Ainsi on a pu découvrir de jolies performances sportives ou de belles initiatives bénévoles comme pour l’USV Karaté avec Chantal Marmion, qui dirige la section depuis 42 ans en tant que présidente ou l’équipe féminine de l’USV Tennis qui termine la saison dernière première de sa poule et obtient sa montée en pré-nationale.

L’Union Cycliste Vendômoise a décidé de mettre à l’honneur l’un de ses membres, Matis, non pas pour ses performances sportives mais pour sa volonté. En effet, jeune autiste, il a réussi à s’intégrer et dépasser son handicap par son courage et sa volonté. Toujours présent aux entraînements et aux compétitions, le contact des autres enfants du club faisant autant de bien à lui qu’à tous. Un exemple parmi d’autre pour souligner une fois de plus l’intégration grâce au sport, vecteur important d’adaptation. Un vivre ensemble essentiel en somme.

Alexandre Fleury