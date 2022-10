Tai chi chuan en Vendômois

Source de bien-être pour le corps et l’esprit, le tai chi chuan favorise l’équilibre, la concentration et la détente dans le mouvement.

Pour découvrir et tester, venez à un premier cours ouvert aux débutants : Mardi 4 octobre, à 11h, Dojo/salle multisports, rue Courtin, 41170 Mondoubleau ou à 18h30 pôle culturel et associatif, 22 route de la Mouline, 41100 Saint-Firmin-des-Prés.

Qu’est-ce que le tai chi chuan ?

Le tai chi chuan est originellement un art martial chinois, dit d’«énergie interne», transmis de père en fils selon une tradition orale, avant de se populariser en Chine puis en Occident. Par opposition à l’énergie externe qui est basée sur l’énergie musculaire, l’énergie interne est l’énergie vitale de l’être, le chi.

L’art du tai chi chuan est fondé sur le principe taoïste du plein et du vide, symbolisé par le Yin Yang.

Un art énergétique

Le tai chi chuan est la pratique de mouvements fluides et souples, réalisés de manière lente et maîtrisée. Les mouvements partent du centre du corps, siège de l’énergie vitale. Leur but est d’amener le sujet jusqu’à un état de tranquillité intérieur.

S’initier au tai chi chuan c’est d’abord mémoriser physiquement les mouvements de ce qu’on appelle la «forme lente», ainsi que leurs principes. C’est surtout par l’imitation et la répétition que la personne s’approprie les mouvements de cet enchaînement. Cette phase de mémorisation est progressive, et exerce la concentration, le relâchement des tensions, la présence à soi-même.

Les bienfaits d’une pratique régulière

La pratique du tai chi chuan est tout d’abord relaxante et procure un apaisement ; elle est bénéfique sur le plan musculaire et ostéo-articulaire ; elle stimule en douceur et en profondeur les fonctions cardiaque et respiratoire ; elle développe l’équilibre, l’enracinement et la mobilité, améliore la coordination des mouvements et la prise de conscience du corps.

Cette discipline peut être pratiquée à tout âge.

L’enseignante

Véronique Lentaigne, formée par Sophie Lahayville, à Paris, pratique le tai chi chuan depuis 1994. En stages plusieurs fois par an, elle reçoit l’enseignement de Maître Tung Kai Ying, et de son fils Maître Tung Chen Wei. En 2010, elle crée l’association Tai chi chuan en Vendômois et enseigne à Romilly-du-Perche, puis ouvre d’autres cours à La Chapelle-Vicomtesse, Saint-Firmin-des-Prés et Mondoubleau.