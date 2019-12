Un bilan mitigé

Le club d’athlétisme de Vendôme était en assemblée générale à la mi-novembre pour retracer la dernière saison 2018-2019 et présenter les nouveaux rendez-vous. Fabio Pireli, président de l’USV Athlétisme, souhaite quitter la présidence à la fin de la saison

L’objectif de la saison dernière est presque atteint avec une participation plus active des jeunes athlètes dans les compétitions. «Nous nous étions fixé un but principal, inciter les plus jeunes à aller se mesurer aux autres en participant à un maximum d’épreuves avec un minimum de 5 participations par athlète. Même si globalement nous avons progressé dans le nombre des participations chez les jeunes, il y a encore des progrès à faire. Ceux qui s’investissent progressent et font partie des meilleurs régionaux» soulignait le président. Ainsi, 184 compétiteurs ont participé à 63 compétitions pour 608 épreuves, malgré la baisse du nombre de licenciés. «Nous savions que d’imposer un minimum de participation aux compétitions aurait un impact sur le nombre de licences mais nous faisons le pari de l’investissement des athlètes, nous ne souhaitons plus servir de garderie» insiste Fabio Pireli.

Terminant le bilan devant les élus, Laurent Brillard, maire de Vendôme, Sam Ba, adjoint à l’Éducation et aux Sports, et Alia Hammoudi, déléguée à l’Inclusion et à l’Accessibilité, Fabio Pireli précise qu’il quittera la présidence à la fin de l’actuelle saison. Ce n’est pas une réelle surprise, déjà lors de l’AG 2018, il avait tiré un signal d’alerte. «Une association a besoin d’individus qui s’impliquent sur le terrain, pour entraîner, officier ou simplement donner un coup de main. L’US Athlétisme ne peut pas vivre qu’avec des utilisateurs-consommateurs d’un côté et de l’autre un encadrement qui se raréfie de plus en plus » déclarait le président en fin d’assemblée. Inscit au club depuis plus de 40 ans, athlète d’abord puis éducateur, entraîneur, juge, coprésident puis président depuis 3 ans, plus rien ne motive Fabio Pireli qui cherche son successeur si aucune aide réelle lui est apportée.

Alexandre Fleury