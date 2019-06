Un club tourné vers les jeunes

La saison 2018-2019 de Rugby s’achève. Cette année encore, le RCM peut s’enorgueillir de son Ecole de Rugby.

«Initiée depuis une douzaine d’années, l’Ecole de Rugby (EdR) regroupe aujourd’hui environ 70 jeunes entre 6 et 14 ans. Deuxième plus grande Ecole de Rugby du Loir-et-Cher, notre club porte une attention particulière à ses jeunes, tout d’abord par un accompagnement de qualité. En effet, tous nos jeunes sont encadrés par des éducateurs diplômés, dirigés par Ména Touil responsable de l’EdR.

Ensuite, nous sommes attachés à enseigner les valeurs du Rugby, respect, engagement, discipline, solidarité, passion et fair-play. Nous pouvons être fiers de nos résultats puisque certains de nos joueurs ont rejoint des clubs plus capés comme le Stade Français, Tours ou Orléans. D’autres suivront encore…

Montoire, club familial par excellence (tout le monde se connait) entend conserver cet état d’esprit. La formation de nos jeunes, dans l’esprit des valeurs, est une priorité, surtout par les temps qui courent. Malgré nos modestes moyens, nous arrivons à doter nos jeunes jusqu’à 12 ans d’équipements tous les ans, short, chaussettes, protège-dents, à leur proposer un goûter après chaque entraînement.

Bien sûr, tout cela n’est pas le fruit du hasard, les dirigeants d’hier et d’aujourd’hui n’ont eu de cesse de travailler sans relâche pour rendre notre club attractif, c’est un combat quotidien. Je veux ici leur rendre hommage pour tous les efforts consentis.

Pourtant cela reste fragile à bien des égards. Notre région n’est pas une terre de Rugby et il est difficile de recruter des jeunes… et des moins jeunes…. Nous pourrions malgré tout nous satisfaire de l’existant (équipe de séniors loisirs, équipe mixte de 5 à toucher et jeunes U16/U18) mais c’est insuffisant pour croire que notre pérennité est assurée.

C’est pourquoi nous sommes présents sur les forums des associations mais également dans les cycles scolaires sous convention avec l’Education Nationale.

Cette année, ce ne sont pas moins de 7 écoles primaires de Montoire et des communes limitrophes où notre éducateur Jean Maurice Naslé fait partager bénévolement sa passion de la balle ovale aux élèves. A noter que ce n’est pas une sinécure et représente un véritable investissement.

Toute l’organisation et le fonctionnement de notre club n’est possible que grâce aux efforts des éducateurs, des bénévoles, des dirigeants mais également de nos partenaires qui nous soutiennent et contribuent largement pour ces derniers aux charges de fonctionnement que cela engendre, tout comme au financement des équipements que nous offrons aux joueurs.

Nous marquerons la fin des cycles scolaires en accueillant les écoles mardi 25 juin au stade de Rugby de Montoire pour un grand tournoi, nous y attendons environ 250 scolaires.

Toutes ces écoles seront bien sûr les bienvenues pour notre prochaine édition de Montoire fête son Rugby les 14, 15 et 16 mai 2020.

Les orientations futures du club conforteront le développement de notre école de rugby, c’est ce que portera la nouvelle équipe dirigeante issue de notre assemblée générale du 21 juin prochain.»

Pierrick VOLAND,

Président Rugby club Montoire

02-54-85-26-68

Email : rugby.montoire@orange.fr

Le Petit Vendômois