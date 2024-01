Un OVNI dans le ciel du sport vendômois

L’USV Triathlon connaît, depuis maintenant deux ans, un essor fantastique. Un bilan plus que positif présenté, pendant presque trois heures, lors de l’assemblée générale début décembre devant 170 personnes.

Le président de l’USV Triathlon, Teddy Soulis, se félicitait du nombre de participants à l’assemblée générale. Avoir 230 adhérents et réunir autant de monde pour ce rendez-vous annuel est un exploit. «Lors de l’AG 2022 nous étions au maximum de la capacité de la salle de l’USV-UA, c’est pourquoi cette année, nous avions décidé de déplacer l’assemblée à l’Artésienne de Villiers/Loir pour plus de confort pour le grand nombre de participants » souligne-t-il. Le président pouvait égalementse réjou ir du classement de son école de triathlon, positionnée à la 25e place des écoles françaises (75e place en 2020-2021) en obtenant le plus haut grade avec son label 3 étoiles. «Des niveaux qui sont attribués et évalués suivant des critères précis comme le nombre d’enfants y participant, la pratique de la compétition, la capacité du club à organiser des épreuves jeunes et le niveau de son encadrement » détaille Teddy Soulis.

D’ailleurs, depuis deux ans, le club vendômois a mis en place une politique de formation importante avec, à la fin de cette saison, trente membres qui seront dorénavant brevetés pour que la pratique de ce sport exigeant se déroule uniquement avec du personnel qualifié. Sur les 978 clubs français, l’USV Triathlon, avec ses 230 membres, se classe à la 43e place en terme d’effectif.

Aucun secret quant à ces résultats : une bonne ambiance, des entraîneurs performants et qui rassemblent comme avec Hugo, le salarié de l’association, véritable moteur et catalyseur de l’association sportive. «Certains entraînements communs à toutes les catégories qui forgent la cohésion, un comité directeur important, l’organisation aussi de notre compétition en mai qui fédère les membres et permet de faire vivre le club tout au long de l’année » poursuitle président. Pour 2024, outre l’organisation de leur triathlon en mai à Vill iers, L’USV Triathlon est partenaire de l’USV Athlétisme sur l’organisation des 5 et 10km sur route le 24 mars. En septembre,

le club organisera également une épreuve de triathlon aux Grands Prés pour faire découvrir ce sport aux jeunes et adultes et pour communiquer auprès des entreprises et collectivités territoriales, afin qu’ils forment une équipe (1 nageur, 1 cycliste, 1 coureur), toujours dans une ambiance conviviale !