Un Skate-park rénové

Le Skate-park de Vendôme au Pré aux Chats s’est vu doter en avril d’un nouveau bloc béton en lieu et place d’un élément métallique.

Un îlot central qui est donc passé du métal à une structure béton afin d’améliorer la sécurité de ses usagers. « L’ancien faisait en plus un bruit assourdissant et certaines plaintes du voisinage gâchaient un peu le plaisir des jeunes qui aiment se réunir en ce lieu qui leur est dédié. Fortement abîmée, cette structure devenait trop dangereuse » soulignait l’adjoint au sport de la ville de Vendôme, Jimmy Marcilly. Inauguré en 1992, le skate-park a petit à petit évolué, le métal ayant aujourd’hui remplacé par le béton, adapté à ce sport. « Ce nouveau bloc en béton a reçu un revêtement quartz, un procédé que l’on utilise sur les dallages d’usine pour les rendre plus solides et mieux les protéger » détaille Gaëtan Trouillebout de l’entreprise de maçonnerie retenue pour créer cette nouvelle structure. Équipé de cornières inox pour que les skates et autres trottinettes puissent y faire des figures acrobatiques, ce nouveau bloc béton a commencé à être tagué pour la plus grande joie des élus. En effet, cette peinture qui pourrait parfois être synonyme de dégradation, prend tout son sens dans ce lieu dédié aux jeunes que chacun préfère voir sur un terrain de sport que devant son écran.