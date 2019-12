Une année riche en événements pour l’USV tennis

Lors de l’assemblée générale les co-présidents du Club, moniteurs et membres actifs volontaires ont retracé les faits les plus importants de cette année 2019.

L’un des plus marquant fut le départ inattendu de Vincent Meyer, au cours du mois d’août après avoir passé plus de douze années en tant que moniteur au club de Vendôme. Maxime Bisson lui succède et rejoint ainsi son club de cœur de formation. Par ailleurs, Brigitte Hervé, au bout également d’une douzaine d’années de bons et loyaux services, a décidé de mettre un terme à son engagement pour «Fête le Mur» et passe le relais à Valérie Huard. Bertille Landry est quant à elle embauchée en tant que monitrice. C’est donc une nouvelle équipe qui rejoint Joël Beaufort et qui encadre les 453 licenciés que compte le club de tennis, dont 249 jeunes et 80 joueurs en compétition.

En termes de performances tennistiques, notons le Trophée Philippe Chatrier décerné au club de Vendôme pour l’ensemble de ses résultats sportifs au niveau de la ligue. Alors que l’équipe 1 hommes redescend en nationale 3, celle des dames se maintient en pré-nationale avec de bons résultats, «ce qui augure de belles perspectives pour l’année à venir», selon Patrice Loriot, co-président. Ce fut une année sportive très dynamique avec d’excellents résultats au niveau départemental et régional. «Le club de vendôme est et restera toujours une référence dans le tennis loir-et-chérien», souligne Thierry Grandgeorges, président de la ligue Centre-Val de Loire. De nombreuses animations ont ponctué l’année avec notamment l’organisation de 5 tournois sur la période estivale grâce à une initiative à titre expérimental de bénévoles du club. Au total 16 tournois ont accueilli près de 750 joueurs sur la saison 2018-2019.

Précurseur en région Centre, le Padel poursuit son développement avec l’aide d’Adeline Prévost qui propose régulièrement des animations. Un espoir pour Séverine Durin, présidente de l’USVA, «de partage sportif entre clubs vendômois».

Bien que le bilan financier laisse apparaître un léger déficit, Patrice Loriot assure que «la situation est saine et maîtrisée».

Pour clore cette assemblée générale, 5 personnes ont été mises à l’honneur : Alban Lahoreau (2/6) pour ses performances tennistiques, Colin Ma pour son nombre de matchs joués (plus de 70), Brigitte Hervé en remerciement de ses années consacrées à Fête Le Mur, Clotilde Barbier pour ses 5 années d’animation du compte Facebook et Céline Bigot pour son investissement au sein du Club.

EC

Le Petit Vendômois