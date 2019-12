Une première saison pleine d’enseignement

La saison 2019 du championnat de France Handisport Moto s’est achevée en octobre et Emmanuel Berthereau de Lunay y participait pour la première fois, terminant 10e sur 16.

Paraplégique depuis 25 ans, passionné de moto depuis son plus jeune âge, Emmanuel a pu réaliser son rêve, s’engager sur un championnat et finir la saison. Malgré une chute lors d’un entraînement en mai, il a su se remotiver et participer en juillet à la suite du championnat et le finir le week-end des 5 et 6 octobre sur le circuit Carole. «Le samedi des qualifications, un quart d’heure avant, nous ne savions pas quels pneus chausser. J’ai donc pu rouler pour la première fois avec des pneus pluie, c’était une grande découverte ! C’est assez phénoménal, très impressionné par la tenue de route malgré l’attaque des virages» s’amuse t-il à expliquer. Avec une progression constante tout le long de la saison et, ayant participé à toutes les courses du championnat, il grappille quelques places au classement final. Se sentant à l’aise sur le circuit, il s’est même vu frotter son repose pied 2 ou 3 fois lors des virages, ne pensant pas avoir autant pris d’angle dans les courbes.

Son objectif dès le début de la saison était de courir une année complète pour le championnat. L’objectif est atteint. «Avec l’expérience de ma première année, je vais pouvoir mieux préparer pendant l’hiver ma moto. J’ai pu apprécier mes points forts et mes points faibles également» détaille Emmanuel. Il attend d’ailleurs pour le début d’année sa prochaine monture, sponsorisé par Stand 41, Julien Diguet, concessionnaire Suzuki de Blois afin de la préparer, la mettre aux couleurs de l’association qu’il a créée avec les bénévoles qui l’entourent, le Team Handi Racing, une moto rouge et blanche arborant le n°41. En sus de courir, ce qu’aime Emmanuel c’est expliquer son handicap lors de manifestations avec l’aide de vidéos, en exposant son bolide. «Je réponds aux questions et partage ma passion. Que du bonheur en somme !» La prochaine saison débutera en avril.

Pour adhérer à l’association Team Handi Racing : teamhandiracing41@gmail.com ou sur la page Facebook : Team Handi Racing

Alexandre Fleury