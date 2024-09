Une Vendômoise à la manœuvre

Depuis 2018, c’est Marie-Amélie Le Fur qui préside aux destinées du Comité Paralympique et Sportif Français. Une responsabilité essentielle pour l’organisation des Jeux Paralympiques de Paris 2024 dans le prolongement des Jeux Olympiques.

Symboliquement, Marie-Amélie fit partie des trois para-athlètes dans les derniers porteurs de la flamme olympique. Depuis lors, elle ne cesse d’être sollicitée et porte haut les couleurs du Handisport. Un engagement essentiel qui prolonge la carrière exceptionnelle de cette athlète hors-norme.

Née à Vendôme en 1988, Marie-Amélie Le Fur commence l’athlétisme alors qu’elle n’a que six ans. Un accident de scooter en 2004 engendre l’amputation de sa jambe gauche juste sous le genou, ce qui met un terme à son rêve de devenir sapeur-pompier. Quatre mois plus tard, elle reprend la course et ne s’arrêtera plus jamais.

Deux ans après son accident, elle est aux championnats du monde paralympiques aux Pays-Bas et termine deuxième des épreuves du saut en longueur, du 100 et du 200 mètres. En 2008, aux jeux de Pékin, elle remporte deux médailles d’argent et ne cessera d’enchaîner les victoires jusqu’en 2021 à Tokyo. Désormais, elle consacre son énergie aux autres para-athlètes et l’enthousiasme pour ces jeux montre qu’elle y réussit.