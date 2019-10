USV Natation impatiente

Malgré l’attente insoutenable de l’ouverture du centre aquatique de Vendôme, l’USV Natation garde le moral, notamment grâce à une subvention exceptionnelle.

Beaucoup de monde pour cette 2e assemblée générale des deux coprésidentes, Marie-Pierre Augier et Sophie Pires. Une saison 2018-2019 qui devait voir l’ouverture du nouveau centre aquatique. «Les multiples dates annoncées puis reportées, nous ont fait passer par bien des sentiments : espoir, déception, impatience, agacement mais surtout ont occasionné un nombre d’heures colossale de travail, de concertations, de recherches de solutions et de nuits blanches» soulignait Marie-Pierre Augier. L’USV natation avait même envisagé le licenciement de William Guilloteau, nouveau salarié depuis un an au Club. Alors s’engageait la constitution d’un dossier de préjudices demandé par Pascal Brindeau dès décembre 2018 avec un budget prévisionnel modifié afin d’anticiper les difficultés financières qui se profilaient et la mise en place d’actions pour trouver des recettes supplémentaires. «Les économies et les manifestations supplémentaires nous ont dégagé environ 15.000€ auxquelles il faut ajouter une subvention exceptionnelle de 26.473€ accordée le 5 mars par Territoires Vendômois» poursuivait Sophie Pires. Une somme qui permet au club de démarrer la saison 2019-2020 en aidant à couvrir les dépenses de début de saison.

Côté vie de club, Wilfried Gruel a complété sa formation «Nagez Forme Santé» auprès de la Fédération, ce qui permet d’accueillir un public présentant des pathologies nécessitant la pratique de la natation. L’école de natation marche fort pour les jeunes licenciés. Le club compte également un nombre important de jeunes bénévoles pour la natation de course comme pour la natation artistique. «Cet engagement montre que les valeurs que nous transmettons et défendons au sein du club perdurent». Le Sport adapté s’est également développé où, là encore, Wilfried Gruel entouré de deux services civiques de l’USV – Union d’Associations, Fabien et Alexandre, a constaté les progrès et l’épanouissement des enfants en situation de handicap mental, intellectuel et psychique.

De nouveaux projets comme une section Water-polo, une école aquatique pour les enfants à partir de 4 ans devraient enfin voir le jour avec l’annonce pour décembre de l’ouverture du centre aquatique qui attend début octobre la mise en place de son nouveau filtre. «A l’arrivée dans la nouvelle piscine, nous rouvrirons les inscriptions afin d’atteindre l’objectif des 450 adhérents, nécessaire au maintien de nos salariés» détaillait marie-Pierre Augier. L’assemblée Générale se terminait par les remerciements faits à la mairie pour avoir choisi de garder en régie le fonctionnement du nouveau centre aquatique, le service public plutôt que le privé afin d’être davantage à l’écoute des besoins du club.

Alexandre Fleury