Vendôme à vélo les 18 & 19 juin

Avec ces dernières années un retour très prononcé des mobilités douces en ville comme à la campagne, le vélo reprend sa place naturelle comme moyen de locomotion pour tous. Que vous soyez cyclistes passionnés, amoureux du vélo, collectionneurs, nostalgiques des vélos d’antan ou simples curieux, chacun trouvera son bonheur lors de ce rassemblement national familial et populaire. Grands bi, tricycles, rosalies, vélos fleuris, vélos couchés, vélos électriques, vélos contre la montre, monocycles, vélos à roulettes, tandems, tous auront leur place dans ce grand rassemblement.

Un village «vélo»

Le point central du week-end sera le site des Grands-prés sur lequel se tiendra le «village vélo». Chacun pourra déambuler dans ce village de partenaires et vous y retrouverez, vendeurs, collectionneurs, associations et autres producteurs locaux. Concerts, mini-golf à vélo, pièce de théâtre, pédalos, chansons populaires et autres séances d’apprentissage du vélo ne manqueront pas de ravir grands et petits.

Ce lieu d’animation et de restauration sera le point de départ et d’arrivée des parcours cyclotouristes «route» et «VTT» et le point de destination finale du défilé.

Des circuits cyclotouristes «route» et «VTT»

Les amateurs «cyclos» et «Vététistes» seront ravis par le large choix de parcours balisés qui leur sera proposé au départ de Vendôme. Des parcours accessibles à tous raviront notamment les amateurs de balades paisibles à vélo en famille.

Samedi 18 juin 2022 : les cyclotouristes emprunteront les routes au nord et au sud de Vendôme dans la vallée du Loir, sur la voie Saint-Jacques de Compostelle ou au sud du département de la Sarthe. Les amoureux du VTT exploreront les environs de Vendôme en sillonnant vignes et forêts.

Dimanche 19 juin 2022 : les parcours «route» iront cap au sud. Entre Beauce et Sologne, les participants seront guidés vers les châteaux du Loir et Cher en passant par la Loire et au pied de la cathédrale Saint Louis de Blois. Dans le même temps, les «VTTistes» continueront à sillonner les environs de Vendôme à travers des parcours balisés.

Un grand défilé populaire de plus de 2022 vélos samedi 18 juin

Pour le plaisir de tous, avec le vélo de son choix, enfants et adultes seront invités à prendre part au défilé déjanté qui sillonnera en musique les rues de la ville le samedi soir, pour un départ prévu dès 18h00. Les plus enjoués pourront enfiler à leur guise un déguisement de circonstance. Deux concours récompenseront les participants qui arboreront le plus beau casque et le vélo le plus déjanté.

Toutes les dispositions seront prises pour que les personnes qui le souhaitent défilent ensemble à vélo dans Vendôme en toute sécurité, en empruntant les principales artères commerçantes sur un parcours d’environ 7 km.

La zone de départ est située sur l’esplanade de Rochambeau au Quartier Rochambeau. Sur ce site, dès 16h, des bénévoles distribueront des bracelets papiers pour quantifier le nombre de vélos et vous pourrez vous inscrire aux concours du plus beau casque et du vélo le plus déjanté. Les participants y seront photographiés pour pouvoir être départagés par le jury.

L’arrivée du défilé se fera dans le village «vélo» aux Grands prés où seront remises les récompenses aux gagnants des concours.