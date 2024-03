En complément de son trail au bois de l’Oratoire, l’USV Athlétisme lance le 24 mars la première édition de « Vendôme sur Route », un 5 et un 10 kilomètres uniquement sur le macadam dans Vendôme et au départ du stade Léo Lagrange.

Support pour cette première édition des championnats départementaux, « Vendôme sur Route » sera classée dès 2025 pour les championnats de France. «Les parcours ont été validés en amont officiellement par des juges fédéraux et après les courses, un rapport sera formellement produit par le juge présent pour que les prochaines courses soient labellisées et ainsi devenir qualificatives au Championnat de France» détaille Fabio Pileri, président de l’USV Athlétisme.

Dimanche 24 mars, toutes les courses seront au départ et à l’arrivée au stade Léo Lagrange. Une boucle pour la course des 5 km et une autre pour les 10 km avec une arrivée sur la piste d’athlétisme du stade. «Tout le lieu ainsi que le gymnase Ampère sera mobilisé pour ces courses qui se dérouleront uniquement le matin, départ du 5km à 9h30 et pour le 10km à 10h45» poursuit le président. Le but de ces épreuves est bien de faire une course roulante c’est-à-dire sans dénivellé pour être le plus rapide possible. «Cette première édition va nous donner le tempo et si l’on a bien bossé pourquoi pas prévoir dans les éditions prochaines, un semi-marathon qui serait une 3e épreuve».

Avec le soutien de l’USV Triathlon et de la communauté d’agglomération Territoires Vendômois, l’USV Athlétisme est prêt à relever le défi avec la soixantaine de bénévoles sur la ligne de départ.